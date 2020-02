Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Les ventes au détail de biens et services de Hô Chi Minh-Ville ont atteint en janvier près de 113.000 milliards de dôngs, en hausse de 3,6% par rapport à décembre 2019 et de 11,2% comparé à la même période de 2019, a annoncé mardi 18 février le Département municipal du plan et de l’investissement.

Le Parc high-tech de Hô Chi Minh-Ville en passe de devenir un pôle d’attraction des multinationales du secteur. Photo : VNA

Le chiffre d’affaires à l’export des entreprises de la ville est estimé à 3,9 milliards de dollars, en hausse de 10,2% par rapport à la même période de 2019, a-t-il fait savoir lors de la conférence d’orientation sur les solutions de développement socio-économique pour les premiers mois de cette année.

Les arrivées internationales dans la mégapole du Sud se sont établies à environ 840.000, soit une augmentation de 5,9% par rapport à la même période de 2019. Les revenus du tourisme se sont élevés à plus de 13.000 milliards de dôngs.

En janvier, près de 2.800 entreprises domestiques ont obtenu des licences d’investissement d’un capital social total de plus de 33.500 milliards de dôngs. Elles s’engagent notamment dans l’immobilier, la construction, la vente en gros et au détail, l’industrie de transformation et de fabrication.

Ce tableau n’est pas sans avoir quelques ombres. L’indice de production industrielle de la ville en janvier 2020 a reculé de 3,9% par rapport à la même période de 2019, a encore indiqué le Département municipal du plan et de l’investissement.

Entre-temps, le génie mécanique, l’électronique, les produits chimiques, le secteur du caoutchouc et du plastique et l’agroalimentaire se sont contractés de 2,71% comparé à l’an dernier à la même période.

La baisse de l’indice de production industrielle de la ville s’explique par le nombre des jours ouvrables des entreprises coincidant avec la date du Nouvel An lunaire qui varie d’une année sur l’autre, et une activité à pleine vitesse en décembre 2019 et modérée en janvier 2020. – VNA