Colloque sur le développement du tourisme intelligent, organisé récemment dans la mégapole du Sud. Photo : CVN

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le tourisme intelligent fait partie d’une des conditions sine qua non pour développer une ville intelligente. En 2017, Hô Chi Minh-Ville a adopté un programme de développement axé sur le tourisme 4.0.



Le projet d’édification de la ville intelligente, publié en 2017 par le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville vise à réaliser quatre objectifs portant sur la garantie d’une croissance économique durable. Un programme qui s’oriente vers une économie basée sur le savoir-faire et les connaissances, sur une économie digitale, l’amélioration de la qualité de vie et de travail et aussi sur le renforcement de la participation des habitants et des organismes.



Ce projet permetra d’améliorer la compétitivité et l’attractivité de la ville. L’édification du tourisme intelligent à Hô Chi Minh-Ville a pour but de favoriser au mieux l’expérience touristique des visiteurs, d’aider les entreprises du secteur à fournir des services de qualité et de seconder les organismes compétents.



Selon le rapport du Service municipal du tourisme, la mégapole du Sud a lancé son application expérimentale "Vibrant Hô Chi Minh City" disponible sur la plateforme androïde et IOS. Cette application de tourisme intelligent fournit aux visiteurs des informations pratiques leur permettant de préparer et de planifier toutes les activités touristiques pendant leur séjour.



La stratégie digitale au cœur du tourisme intelligent



En dehors du site dudit service publiant des informations généralistes, un nouveau site web a vu le jour : www.visithochiminhcity.vn. Exclusivement destiné au public, il a pour vocation d’aider les internautes et les touristes à consulter facilement les informations pratiques (restaurants, hôtels, centres commerciaux...) au cours de leurs périples.



De plus, la mégapole du Sud expérimente également un logiciel d’interprétation "myGuide Hô Chi Minh-City" (Audio Guide & QR code) traduit en plusieurs langues afin d’aider les visiteurs à mieux comprendre les endroits clés de la ville. D’ici 2020, environ une centaine de lieux seront munies de ce service.



Pour les conférences et l’ensemble des festivités liées au tourisme, l’enregistrement à l’entrée sera validé par un code QR dans le but de favoriser la numérisation des documents. Par ailleurs, les vietnamiens et les étrangers pourront bénéficier du wifi gratuit dans la plupart des espaces publics.-CVN/VNA