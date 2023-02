Lors de la cérémonie pour lancer officiellement les services de la MB Cambodia en tant que banque commerciale au capital à 100% au Cambodge. Photo: VNA



Phnom Penh (VNA) – La Banque par actions commerciale militaire (Military Commercial Joint Stock Bank - MB) a organisé le 27 février à Phnom Penh une cérémonie pour lancer officiellement les services de la MB Cambodia en tant que banque commerciale au capital à 100% au Cambodge.



L’événement a eu lieu en présence de l’ambassadeur du Vietnam au Cambodge, Nguyen Huy Tang, du vice-président du conseil d'administration et directeur général de la MB, Luu Trung Thai, du président de la MB Cambodia, Dinh Quang Huy, du gouverneur de la Banque nationale du Cambodge, Chea Chanto.



Selon Luu Trung Thai, fondée au Cambodge ens 2011 en tant que succursale de la MB, la MB Cambodia opère désormais en tant que banque commerciale avec une vision à long terme pour fournir à ses clients une large gamme de services bancaires. Ses principaux produits et services comprennent ceux de banque de détail pour les particuliers et ceux de banque d'entreprise pour les institutions au Cambodge.



Selon l’ambassadeur Nguyen Huy Tang, devenir une banque commerciale au capital à 100% au Cambodge est un tournant important marquant le développement du groupe MB à l’échelle régionale. Le diplomate a exprimé son espoir que la MB Cambodia continuerait à promouvoir ses atouts, contribuant à renforcer les échanges économiques et la coopération intégrale entre le Vietnam et le Cambodge, ainsi que le développement durable des deux pays.



De son côté, le gouverneur de la Banque nationale du Cambodge a exprimé son espoir qu'avec les capacités numériques et l'expertise du groupe MB, la MB Cambodia fournirait aux clients cambodgiens des services bancaires numériques sécurisés dans un monde numérique en pleine croissance.-VNA