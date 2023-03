Kuala Lumpur (VNA) - Le gouvernement malaisien se concentrera sur trois questions principales cette année pour atteindre le statut de nation à revenu élevé d'ici 2026, notamment le renforcement budgétaire en se concentrant sur l'augmentation des revenus et la rationalisation des dépenses.Selon le ministère de l'Économie du pays, la Malaisie identifiera de nouvelles sources de croissance, notamment les industries de hautes technologies, accordera la priorité à la numérisation de secteurs tels que l'électricité et l'électronique, l'aérospatiale, l'agriculture intelligente et la biomasse et réformera la structure économique vers une chaîne de valeur plus élevée.Il mettra également l'accent sur le développement d'une économie basée sur le secteur des services, l'autonomisation des micro, petites et moyennes entreprises et l'encouragement de la recherche, du développement, de la commercialisation et de l'innovation.Le revenu national brut (RNB) par habitant aux prix courants passera de 42.823 RM (9.546 dollars) en 2020 à 52.819 RM (11.775 dollars) en 2022, a informé le ministère dans une réponse écrite publiée au parlement le 17 mars.Le ministère a déclaré que le modèle économique du pays doit être adapté à la situation actuelle et que l'accent doit être mis sur la réforme de la structure économique vers une chaîne de valeur plus élevée afin de renforcer la croissance dans tous les secteurs.Les ressources économiques seront concentrées sur la création de capacités technologiques de la quatrième révolution industrielle (4IR) capables de soutenir l'expansion et l'optimisation des technologies 4IR, à savoir l'intelligence artificielle, l'internet des objets, la blockchain, l'informatique en nuage et l'analyse de données volumineuses.Il a déclaré que le gouvernement mettrait également l'accent sur les sources potentielles de croissance telles que les secteurs liés au tourisme ainsi que les secteurs de l'agriculture et des produits de base.La Malaisie a encore un écart de 9,1 % pour atteindre le niveau d'une nation à revenu élevé Le seuil minimum du RNB par habitant fixé par la Banque mondiale est de 13.206 dollars en 2021 et les examens préliminaires montrent que la Malaisie devrait atteindre le statut de pays à revenu élevé en 2025 ou 2026, a-t-il ajouté.- VNA