Le Premier ministre Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob a déclaré, dans son discours du 11 août, la volonté de la Malaisie d'étudier de nouveaux domaines de coopération avec le Japon, sur le cadre environnemental, social et de gouvernance (ESG) dans la Politique Look East (LEP) de Malaisie.

Le gouvernement malaisien a adopté la LEP en 1982 pour viser le développement socio-économique du pays en s'inspirant de l'expérience japonaise.

Le Premier ministre malaisien a exhorté les deux pays à promouvoir de nouveaux domaines de coopération liés à l'ESG par le biais de projets et de programmes qui sont mis en œuvre selon la LEP. Il s’agit de la coopération dans les domaines des crises liées aux catastrophes, du vieillissement social, de l'économie numérique, des sciences et technologies et de l'innovation ainsi que de la croissance verte.

Il a également exprimé l'espoir que le gouvernement japonais fournira un soutien continu pour encourager la poursuite de la coopération par la mise en œuvre de projets de coopération dans la LEP. En tant que pionnier de l'industrie halal mondiale, la Malaisie peut aider le Japon à développer ce domaine.

Le chef du gouvernement malaisien a également suggéré que les deux pays explorent la coopération pour résoudre les problèmes liés aux chaînes d'approvisionnement régionales à travers l'investissement dans les infrastructures numériques, dans l'esprit convenu lors de sa rencontre avec le Premier ministre japonais Fumio Kishida en mai dernier. - VNA