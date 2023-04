Kuala Lumpur, 6 avril (VNA) – Le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim a annoncé que le cabinet de son gouvernement mettra en place un comité pour superviser les investissements.



Auparavant, la Malaisie avait obtenu un record de 170 milliards MYR (40 milliards de dollars) d'engagements d'investissement de la part de la Chine. Cela a été le résultat de la signature de 19 protocoles d'accord (MoU) entre des entreprises malaisiennes et chinoises.



Les projets sont suivis par le ministère du Commerce international et de l'Industrie (MITI), l'Autorité malaisienne de développement des investissements et la Société malaisienne de développement du commerce extérieur.

L'ancien deuxième ministre des Finances, Datuk Seri Johari Abdul Ghani. Photo : freemalaysiatoday.com

L'ancien deuxième ministre des Finances, Datuk Seri Johari Abdul Ghani, a déclaré que le gouvernement devrait mettre en place un comité relevant du ministère du Commerce international et de l'Industrie pour surveiller les investissements entrant dans le pays.Datuk Seri Johari Abdul Ghani, qui est le député de Titiwangsa, a déclaré qu'il était important de surveiller la mise en œuvre des protocoles d'accord conclus par les entreprises malaisiennes avec des entités étrangères afin qu'elles puissent prendre les prochaines mesures d'action et saisir les difficultés et les obstacles rencontrés par les investisseurs.Il a souligné qu'il doit y avoir une équipe pour surveiller ces investissements et cela peut être fait par le biais du MITI. Des rapports de temps à autre sont nécessaires, expliquant pourquoi les investissements ont réussi, pourquoi ils n'ont pas réussi et pourquoi des reports étaient justifiés.Il a déclaré qu'il devait y avoir un suivi des protocoles d'accord pour comprendre les problèmes, notamment ceux auxquels sont confrontés les investisseurs potentiels.Dans une interview accordée à l'agence de presse vietnamienne, le Dr Carmelo Ferlito, directeur général du Centre de l’éducation de marché (CEM), a déclaré qu'il y a trois questions principales qui doivent être surveillées et vulgarisées correctement, à savoir la différence entre le protocole d'accord approuvé, investissement direct étranger (IDE) et IDE effectif (réalisé), la transition des protocoles d'accord aux IDE qui ont été approuvés puis aux IDE mis en œuvre et les dernières questions qui ont entravé la mise en œuvre des projets d'IDE.Pour renforcer la capacité de la Malaisie à attirer les IDE et développer une stratégie de communication appropriée, le responsable a suggéré que le MITI crée un comité de suivi des IDE avec la participation des chambres de commerce internationales et des représentants de l'industrie malaisienne.- VNA