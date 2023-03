De nombreuses maisons sont submergées en raison de fortes pluies à Yong Peng, dans l'État de Johor, en Malaisie, le 4 mars 2023. Photo : AFP/VNA

Kuala Lumpur (VNA) - Le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim s'est engagé à accélérer la mise en œuvre des projets d'atténuation des inondations, notamment dans l'État de Johor, à partir de juin 2023.



En se rendant au centre de secours temporaire de Johor, Anwar Ibrahim a déclaré que des projets d'atténuation des inondations d'une valeur totale de 600 millions de ringgits (plus de 134 millions de dollars) seraient accélérés.



« Si nous ne faisons rien pour résoudre ce problème, cela se reproduira ». « Ce n'est pas la première fois que nous subissons des inondations, nous les voyons aller et venir depuis des années », a-t-il déclaré.



Selon les autorités malaisiennes, plusieurs États ont été touchés par de graves inondations. Au 5 mars, 48.989 personnes ont dû être évacuées, dont 44.860 de l'État de Johor et près de 3.000 de l'État voisin de Pahang. -VNA