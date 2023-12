Le ministre de l'Economie Rafizi Ramli. Photo : thestar.com.my

Kuala Lumpur, 7 décembre (VNA) – Le gouvernement malaisien va introduire un nouveau programme visant à augmenter les salaires des travailleurs à faible revenu alors que ce pays d'Asie du Sud-Est est aux prises avec la hausse du coût de la vie et les inégalités croissantes.La politique salariale progressive, en vertu de laquelle les employeurs augmenteront progressivement les salaires de leurs travailleurs en fonction de leurs compétences, de leur expérience et de leurs performances, débutera en juin 2024 et impliquera 1.000 entreprises dans un projet pilote.Le ministre de l'Economie Rafizi Ramli a déclaré que le gouvernement malaisien consacrerait deux milliards de RM (430 millions de dollars) à cette nouvelle politique, qui devrait bénéficier à 1,05 million de travailleurs.En dévoilant le plan la semaine dernière, il a déclaré au parlement que les statistiques salariales de la Malaisie montraient que 47 % des travailleurs du pays gagnaient moins que le seuil de pauvreté de 2.589 RM (550 dollars) par mois au premier trimestre 2023.Il a déclaré que les bas salaires ont de graves conséquences sur les moyens de subsistance des travailleurs du pays, une grande partie de leur salaire étant consacrée aux besoins de base et peu d'épargne.La politique salariale, qui cible les petites et moyennes entreprises qui représentent la grande majorité de la main-d'œuvre malaisienne, sera mise en œuvre par étapes et vise à compléter la politique de salaire minimum existante.La Malaisie a introduit le salaire minimum en 2012 et a depuis augmenté le salaire minimum pour les travailleurs de la catégorie la plus basse. Le salaire minimum actuel est de 1.500 RM par mois. Mais Rafizi a déclaré que cette politique a également conduit à une compression des salaires au fil des ans, entraînant une stagnation des salaires des travailleurs qualifiés et semi-qualifiés.Le rapport Malaysia Economic Monitor de la Banque mondiale a souligné en octobre que l'écart salarial entre les travailleurs peu qualifiés et hautement qualifiés s'est creusé au fil du temps, augmentant de 37,4 %, passant d'un écart de 1.800 RM par mois en 2010 à 2.474 RM en 2021. la croissance des salaires en Malaisie entre 2011 et 2021 était de 2,4 %, contre 3,1 % en Thaïlande et 4,0 % au Vietnam. - VNA