Phnom Penh (VNA) - Le Premier ministre cambodgien Hun Manet et le président du Parti du peuple cambodgien (PPC), l'ancien Premier ministre Hun Sen, ont rencontré le 23 décembre à Phnom Penh Ahmad Azam Abrahman, envoyé spécial du Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim.Les deux parties ont hautement apprécié la coopération bilatérale dans de nombreux domaines, notamment socio-économique et religieux.Ahmad Azam Abrahman a déclaré que le gouvernement malaisien s'engage à empêcher les groupes anti-gouvernementaux de profiter du territoire malaisien pour porter atteinte au Cambodge.

Le président du Parti du peuple cambodgien (PPC), l'ancien Premier ministre Hun Sen (droite), et Ahmad Azam Abrahman, envoyé spécial du Premier ministre malaisie n Anwar Ibrahim. Photo: www.akp.gov.kh

Pour sa part, Hun Sen a apprécié l'engagement de Kuala Lumpur à empêcher les groupes extrémistes de profiter du territoire malaisien pour lutter contre le gouvernement cambodgien. Il a également salué la solide coopération entre les deux pays dans de nombreux domaines.Selon le vice-président de la Chambre de commerce cambodgienne (CCC), Lim Heng, la Malaisie est l'un des pays partenaires importants du Cambodge au sein de la Communauté économique de l'ASEAN.Auparavant, le ministre cambodgien de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche, Dith Tina, avait discuté avec Haji Mohamad bin Sabu, ministre malaisien de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire, de la promotion des exportations de riz vers la Malaisie afin d'assurer sa sécurité alimentaire. En outre, les deux parties avaient convenu d'encourager et de soutenir les investisseurs des deux pays pour renforcer la coopération dans le secteur agricole. -VNA