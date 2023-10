Kuala Lumpur, 6 octobre (VNA) – La Malaisie est sur le point de devenir un leader régional en matière de transition énergétique et de secteur des énergies renouvelables grâce à l'introduction de la feuille de route pour l'économie et la technologie de l'hydrogène (HETR) et à la mise en œuvre de la feuille de route nationale pour la transition énergétique (NETR).

Le vice-Premier ministre malaisien Datuk Seri Fadillah Yusof, accompagné du ministre des Ressources naturelles, de l'Environnement et du Changement climatique, Nik Nazmi Nik Ahmad, visite les stands de l'IGEM 2023. (Photo : nst.com.my)

Le Premier ministre malaisien, Datuk Seri Anwar Ibrahim, a déclaré que le HETR pourrait potentiellement générer jusqu'à 12,1 milliards de RM (2,5 milliards de dollars) de revenus et contribuer entre 49 et 61 milliards de RM au produit intérieur brut (PIB) du pays d'ici 2030.Datuk Seri Anwar Ibrahim, qui est également ministre des Finances, a déclaré que la mise en œuvre du HETR devrait également générer plus de 45.000 opportunités d'emploi au cours de la même période.Il a déclaré que la mise en œuvre du NETR, avec ses six leviers et cinq catalyseurs de transition énergétique, devrait faire passer la valeur du PIB de la Malaisie de 25 milliards de RM en 2023 à 220 milliards de RM et générer 310.000 emplois en 2050.Datuk Seri Anwar Ibrahim a partagé que la Malaisie a été reconnue comme le meilleur pays d'Asie du Sud-Est dans l'indice de transition énergétique 2023 par le Forum économique mondial. Cela démontre que la Malaisie est sur la bonne voie pour opérer un changement stratégique et une restructuration économique vers de nouveaux domaines de croissance.Cependant, il a noté que le financement constitue le « véritable défi » dans la course et l'objectif du pays visant à atteindre zéro émission nette de carbone d'ici 2050.On estime qu’un investissement d’au moins 1.200 milliards de RM entre 2023 et 2050 est nécessaire pour permettre une transition énergétique responsable.Il a également noté que le gouvernement s'est engagé à atteindre un objectif plus ambitieux de capacité installée d'énergie renouvelable de 70 % en 2050, l'un des plus ambitieux de la région, tout en exprimant sa conviction que cette intention positive et progressiste positionnera la Malaisie comme une destination favorable pour l'énergie propre. et des investissements verts, et ainsi maintenir, voire créer de nouvelles opportunités économiques et d'emplois pour le pays.- VNA