Photo: VNA

Hanoï (VNA) - La Malaisie est en tête de la liste des 81 économies musulmanes pour la 9e année consécutive grâce à un marché florissant de la finance islamique et à une large gamme de produits et services halal.

Dans son rapport annuel sur les pays islamiques qui vient d'être publié, la société de recherche et de conseil DinarStandard, basée aux Etats-Unis, a comparé les économies du monde entier en termes de taille de marché, d'innovation et de contexte juridique par rapport à la loi islamique.

La Malaisie est loin devant la deuxième économie, l'Arabie saoudite, grâce aux scores les plus élevés pour la nourriture halal, la finance islamique, le tourisme et les médias musulmans ainsi que les divertissements. Cette économie d'Asie du Sud-Est se classe également dans le top 10 des pays musulmans en termes de produits pharmaceutiques, de mode et produits cosmétiques.

Notamment, la Malaisie obtient de très bons résultats dans le secteur de la finance islamique car elle a bénéficié d'une augmentation de 20% de la valeur des fonds conformes à la loi islamique. Dans le domaine des médias, la série animée éducative "Omar & Hana" a également remporté un grand succès.

Avec une population estimée à 1,9 milliard d'habitants, le monde musulman a enregistré une augmentation de 8,9% de ses dépenses de consommation pour 2021 avec environ 2.000 milliards de dollars, tandis que les actifs financiers islamiques ont augmenté de 7,8% pour atteindre 3.600 milliards de dollars. Le rapport prévoit également que les dépenses des musulmans atteindraient 2,8 billions de dollars d'ici 2025. -VNA