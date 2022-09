La 54e réunion des ministres de l'Économie de l' ASEAN (AEM-54). Photo: VNA

Kuala Lumpur (VNA) – Le ministre malaisien du Commerce international et de l'Industrie, Mohamed Azmin Ali, a appelé les États membres de l'ASEAN à promouvoir l'économie numérique et les technologies vertes afin de générer des avantages réels et directs pour les micro, petites et moyennes entreprises et les personnes.

Il a fait cette remarque lors de la 54e réunion des ministres de l'Économie de l'ASEAN (AEM-54) et ses réunions connexes ayant lieu le 14 septembre à Siem Reap, au Cambodge.

Il a apprécié les progrès des initiatives dans le Cadre de relance global de l'ASEAN (ACRF) et a exprimé le soutien de son pays à la recommandation d'explorer l'élargissement de la portée de l'ACRF.

Le responsable a souligné l'importance du renforcement des capacités des micro, petites et moyennes entreprises, ainsi que des initiatives qui apporteraient des avantages réels et directs à la population, en particulier aux jeunes, en termes de création d'emplois et de valeur ajoutée aux entreprises et industries locales.

Soulignant l'importance du renforcement de la sécurité de la chaîne d'approvisionnement, il a proposé l'introduction d'une initiative de stockage régional, selon laquelle, chaque pays conserve un stock national de produits importants.

L'AEM-54 et ses réunions connexes se sont concentrées sur la croissance régionale, la reprise économique post-pandémique et le commerce entre les pays.-VNA