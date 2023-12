Kuala Lumpur, 19 décembre (VNA) – Le ministre malaisien de la Santé, Dzulkefly Ahmad, a déclaré que malgré le nombre croissant d'infections, la situation est sous contrôle, le ministère ayant renforcé son plan de gestion du COVID-19 en cinq points.

Le ministre malaisien de la Santé, Dzulkefly Ahmad. Photo : nst.com.my

Il s’agit notamment du traçage des communautés via le système TRIIS (test, signalement, isolement, information et recherche), de la surveillance des établissements de santé, ainsi que de la numérisation de la gestion de la pandémie via l’application MySejahtera.Il a déclaré que les autorités étaient optimistes quant à leur capacité à gérer les chiffres sans avoir à introduire de restrictions, comme celles appliquées au début de la pandémie en 2020.Il a souligné qu'à l'heure actuelle, la situation ne constitue pas un fardeau pour les établissements de santé du pays et a averti la population de ne pas s'alarmer mais, en même temps, de prendre des mesures de précaution telles que maintenir une distance les uns avec les autres, pratiquer une bonne hygiène, porter des masques dans des espaces intérieurs ou bondés et recevoir des injections de rappel, en particulier celles appartenant aux catégories à haut risque.Au total, 20 696 cas de COVID-19 ont été signalés en Malaisie au cours de la semaine du 10 au 16 décembre, soit une augmentation de 62 % par rapport à la semaine précédente.Le ministre a déclaré qu'environ 97% des cas étaient considérés comme à faible risque, dans les catégories de symptômes asymptomatiques et légers, avec 28 décès et 151 cas nécessitant un traitement en unité de soins intensifs, et 96 cas nécessitant des ventilateurs. - VNA