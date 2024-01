Dà Nang (VNA) – La Maison d’exposition de Hoàng Sa, ville de Dà Nang (au Centre du Vietnam), est officiellement entrée en activité en mars 2018. Jusqu’à présent, elle est devenue une adresse rouge au cœur de Dà Nang, visitée par des centaines de milliers d’habitants et de visiteurs.

La Maison d’exposition de Hoàng Sa, lieu de conservation des preuves historiques sur Hoàng Sa et Truong Sa. Photo: VNA

La Maison d’exposition de Hoàng Sa est un ouvrage qui démontre le patriotisme, l’esprit national et la volonté de protéger les frontières territoriales des ancêtres et des générations de Vietnamiens sur les archipels de Hoàng Sa (Paracels) et Truong Sa (Spatleys).

Ces jours-ci, la Maison d’exposition de Hoàng Sa, dans la ville de Dà Nang, accueille continuellement des groupes de visiteurs.

Nous avons visité la Maison d’exposition de Hoàng Sa, à l’occasion où des enseignants et 61 élèves de l’école primaire de Tô Hiên Thành dans le district de Ngu Hành Son, ville de Dà Nang y rendent visite. Il s’agit des meilleurs élèves admis à l’Union des jeunes pionniers du Vietnam.

L’enseignant Dang Trong Lan, responsable de la section de l’Union des adolescents d’avant-garde du Vietnam, a déclaré que la section de l’école primaire de Tô Hiên Thành avait organisé, le 18 janvier, une cérémonie d’admission de 61 élèves de CE1 à l’Union des jeunes pionniers du Vietnam, à la Maison d’exposition de Hoàng Sa.

Des enseignants et élèves de l'école primaire de Tô Hiên Thành dans le district de Ngu Hành Son, ville de Dà Nang lors d'une cérémonie d'admission de 61 élèves de CE1 à l’Union des jeunes pionniers du Vietnam, à la Maison d’exposition de Hoàng Sa. Photo : NDEL.

Le programme d’apprentissage sur le terrain à la Maison d’exposition de Hoàng Sa aide les élèves à avoir un accès visuel aux documents, aux images et aux objets d’exposition. Cela leur permettra de mieux comprendre le processus de l’exploration, de l’établissement de la pratique et de la défense de la souveraineté du Vietnam sur l’archipel de Hoàng Sa à travers les périodes historiques. La cérémonie d’admission des membres de l’Union des jeunes pionniers du Vietnam à cette adresse rouge contribue à éduquer une fois de plus les élèves à la tradition patriotique, à la fierté nationale, à l’amour pour la Patrie, les mers et les îles sacrées, a indiqué Dang Trong Lan.

Chaque année, à cette occasion, les dirigeants du district insulaire de Hoàng Sa organisent des visites et des remerciements aux anciens résidants de Hoàng Sa vivant dans la ville de Dà Nang et la province de Quang Nam.

En particulièrement, mettant en œuvre la promesse faite aux anciens résidants de Hoàng Sa, le Comité populaire du district de Hoàng Sa a organisé la collecte de documents et d’objets pour publier un livre sur l’archipel de Hoàng Sa.



Le livre possède 68 pages imprimés en couleur, dont le contenu comprend un aperçu de Hoàng Sa et des documents de Hoàng Sa. En particulier, ce document évoque les biographies et mémoires de 33 témoins historiques qui ont vécu et travaillé à Hoàng Sa.

Selon le président du Comité populaire du district de Hoàng Sa, Vo Ngoc Dông, le livre contient des documents et de mémoires sur Hoang Sa des témoins vivants.

Ce document aide les familles de chaque témoin à conserver leurs propres mémoires des témoins. Ainsi, cela leur permettra de les présenter aux enfants, petits-enfants et bien d’autres, en rappelant aux générations futures que Hoàng Sa appartient au Vietnam. Il s’agit d’un cadeau spécial que nous avons chéri et auquel nous avons consacré beaucoup d’efforts au cours de la dernière année, en partie pour exprimer notre gratitude aux témoins, a-t-il déclaré.



Lê Công Tiên, directeur de la Maison d’exposition de Hoàng Sa, qui est l’unité responsable de la réalisation de ce documentaire, a déclaré qu’en recevant le documentaire de Hoàng Sa, tous les témoins et les représentants de leurs familles en ont été émus et fiers. De nombreux témoins ont feuilleté chaque page, en lisant attentivement chaque ligne comme pour se rappeler de leurs souvenirs à Hoàng Sa.

Les visiteurs à la Maison d’exposition de Hoàng Sa, adresse rouge au coeur de la ville de Dà Nang. Photo: NDEL

Parmi les témoins, Vo Nhu Dân (né en 1937 et décédé en 2021), a vécu et travaillé le plus longtemps à Hoàng Sa, résidant dans le quartier de Binh Hiên, district de Hai Châu, ville de Dà Nang. Il était un employé de la station de surveillance de Hoàng Sa et vivait sur l’île pendant 13 ans de 1956 à 1969. Dans ce document, le Comité populaire du district de Hoàng Sa a cité le mémoire intitulé «En souvenir de Hoàng Sa» rédigé par Vo Nhu Dân de son vivant.

Dans ses mémoires, il a raconté des histoires courtes et simples durant son séjour sur l’île. Il a décrit Hoang Sa comme ayant quatre blockhaus et un temple Bà construits en direction de la ville de Dà Nang. Il y a aussi quatre édifices sur l’île dont une maison, une église, une cuisine et des arbres. En dehors de son travail, il allait souvent à la pêche et aux escargots, puis les ont séchés pour les rapporter sur le continent pour sa femme et ses enfants.



Chaque témoin a eu un travail unique, ils ont ainsi apporté de nombreuses histoires différentes. À travers chaque histoire, nous pouvons voir les activités et la vie quotidienne sur l’île de Hoàng Sa. Certains sont des soldats, d’autres sont des météorologues ou d’autres encore sont du personnel technique, dont des gens qui sont allés à Hoàng Sa un ou deux fois et d’autres y sont allés dix fois. Ils ont apporté une perspective, une histoire, un souvenir sur Hoàng Sa.

De nos jours, la Maison d’exposition de Hoàng Sa accueille toujours des visiteurs. Et c’est encore plus touchant lorsque les amandiers ramenés de l’archipel de Truong Sa verdissent devant sa porte. Et pour chaque Vietnamien, Hoàng Sa et Truong Sa sont une partie inséparable.

La Chine a utilisé ses forces pour occuper le 19 janvier 1974 Hoàng Sa. Le Vietnam s’est résolument et constamment opposé à l’occupation illégale de Hoàng Sa par la Chine.

En outre, le Vietnam maintient toujours ses activités de gestion étatique sur l’archipel de Hoàng Sa. Le 11 décembre 1982, le Conseil des ministres de la République socialiste du Vietnam a décidé de créer le district de Hoàng Sa relevant de la province de Quang Nam-Dà Nang.

Selon le décret n°07/CP du gouvernement du 23 janvier 1997 portant création d’unités administratives sous la ville de Dà Nang, district de Hoàng Sa est l’un des arrondissements, districts de la ville de Dà Nang. – NDEL/VNA