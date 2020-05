Le site a été reconnu site historique national. Photo : VOV

Hanoï (VNA) - Le 5 rue Châu Van Liêm (anciennement dénommé 1-2-3 Quai Testard) est un lieu très particulier à Hô Chi Minh-Ville. C’est dans cette maison modeste, située dans le cinquième arrondissement de la mégapole du Sud, que celui qui allait devenir le Président Hô Chi Minh a séjourné de 1910 à 1911 avant d’embarquer à bord du paquebot Amiral Latouche Tréville pour se rendre en France et revenir en apôtre de la liberté et de l’indépendance. Découvrons sans plus attendre ce site hautement historique.



Le 19 septembre 1910, le jeune patriote Nguyên Tât Thành (alias Hô Chi Minh) est parti de Phan Thiêt vers Sài Gon pour quitter le pays et se lancer dans la réflexion du salut national. En attendant sa date de départ, Hô Chi Minh a résidé neuf mois dans cette maison sous le nom de Nguyên Van Ba. Exerçant successivement les métiers de mécanicien et de vendeur de journaux pour gagner sa vie, il étudiait en même temps les conditions de vie et la situation du mouvement révolutionnaire des travailleurs du Sud. C’est du port de la Maison du Dragon que le 5 juin 1911, Nguyên Van Ba a embarqué à bord du paquebot Amiral Latouche Tréville et y travaillé en tant qu’aide-cuisinier. Nguyên Thi Thu Thuy, guide du site: «Une visite dans ce site permet de découvrir la vie et le travail du jeune Nguyên Tât Thành avant son départ vers la France, en quête d’une voie pour le salut national. Nous accueillons souvent de jeunes visiteurs».





Cette maison historique, transformée en musée a été parfaitement conservée au cours des 110 dernières années. En 1988, le musée a été reconnu vestige historique national et baptisé «la Maison de l’Oncle Hô». Trân Thi Lan, ancienne responsable du Centre de conservation des monuments historiques, relevant du département de la Culture et des Sports de Hô Chi Minh-Ville, explique: «Parmi les vestiges du Président Hô Chi Minh que comptent le pays, cette maison est assez particulière. Malgré sa petite superficie, elle permet quand même de retracer les difficultés qu’a rencontrées Hô Chi Minh. Avec l’aide de ses amis et une volonté de fer, il a été capable de surmonter toutes les épreuves et de débarquer en France, pour un séjour qui allait marquer à tout jamais son engagement».



Lors des fêtes commémoratives, notamment l'anniversaire de la naissance du Président Hô Chi Minh, le 19 mai, de nombreux touristes visitent le musée. Les cérémonies d'adhésion des jeunes membres du Parti communiste vietnamien sont régulièrement organisées ici. Huynh Hoàng Anh Tuân, un responsable du Centre culturel du cinquième arrondissement qui gère la «Maison de l'Oncle Hô»: «Cette maison a été restaurée à plusieurs reprises et la dernière en date est en 2019. Le centre organise chaque année des visites dans deux sites emblématiques de la ville la 'Maison de l'Oncle Hô' et l'ancienne prison coloniale, l'actuel Hôpital des maladies tropicales où le premier secrétaire général du Parti communiste vietnamien Trân Phu a été exécuté en 1931».