Photo d'illustration: VNA



Ninh Thuân (VNA) – Les autorités de Ninh Thuân (Centre) renforcent la sensibilisation des propriétaires des bateaux de pêche locaux à la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), en vue de développer durablement la pêche et l’économie maritime provinciales.



Le directeur adjoint du Service provincial de l’Agriculture et du Développement rural, Truong Khac Tri, a déclaré que son Service avait coordonné avec les secteurs concernés locaux pour sensibiliser à la lutte contre la pêche INN, en vulgarisant les contenus de la Loi sur les produits aquatiques de 2017, effective le 1er janvier 2019. Des mesures drastiques ont également été prises en vue de mettre fin aux violations de zones maritimes étrangères, a-t-il affirmé.



À ce jour, 779 bateaux de pêche d'une longueur de 15m et plus de la province ont installé des équipements de suivi et de surveillance, a indiqué Truong Khac Tri.



Les autorités provinciales renforcent aussi le contrôle des bateaux de pêche, notamment leur respect de la loi, et la traçabilité des produits aquatiques, a-t-il ajouté.



En tant que l'une des 28 localités côtières du pays, Ninh Thuân constitue une zone ayant de diverses ressources aquatiques. C’est aussi l'une des principales zones de pêche du pays avec un littoral de 105 km. Ninh Thuân dispose de conditions favorables à l'attrait d'investissements pour le développement de l'économie maritime et de l'industrie côtière.



L'exploitation et le développement de l'économie maritime est l'un des six piliers de la planification de la province pour la période 2021 - 2030, avec une vision à l'horizon 2050.



Pour avoir une forte économie maritime, le Comité provincial du Parti de Ninh Thuân a publié le 17 janvier 2022 la résolution No 17-NQ/TU sur le développement de l’économie maritime jusqu'en 2025, avec une vision pour 2030.



D'ici 2025, Ninh Thuân s'efforce d'atteindre une croissance économique maritime de 15 à 16% par an, de mobiliser d'environ 61 - 62 billions de dongs d'investissement pour l'économie maritime.



La province encourage les établissements de transformation de produits aquatiques à investir dans la modernisation de leurs technologies, à améliorer l'efficacité de la chaîne de valeur des produits de la pêche, à augmenter la valeur des produits exportés et à améliorer la réputation des marques locales. -VNA