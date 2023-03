Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré vendredi 10 mars que la prévention et la lutte contre la drogue doivent être menées de manière précoce, de loin, depuis les échelons de base, appelant à la synergie des efforts contre ce fléau.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh lors de la conférence nationale. Photo: VNA





S’exprimant à une conférence nationale en ligne sur la prévention et la lutte contre la drogue organisée par le ministère de la Sécurité publique, le chef du gouvernement a mis en garde contre la pénétration croissante des stupéfiants et de substances psychotropes en Asie du Sud-Est, y compris au Vietnam.



Rien qu’en 2022, les forces compétentes ont découvert 26.967 affaires impliquant 41.308 personnes, et ont saisi 809 kg d’héroïne, 6,1 tonnes de drogue synthétique, 867 kg de haschisch et plus d’une tonne d’autres drogues.



Les forces compétentes se sont mobilisées ces derniers temps pour couper les routes de la drogue notamment dans le Nord-Ouest, le Nord-Est, le Centre septentrional, les Hauts Plateaux du Centre et le Sud-Ouest.



Elles ont déployé la mise en œuvre des accords bilatéraux et multilatéraux et les protocoles d’accord de prévention et de lutte contre la drogue avec des pays étrangers, notamment voisins dont la Chine, le Laos et le Cambodge, afin d’empêcher que le Vietnam ne devienne pas un point de transit de la drogue.

L’Assemblée nationale du Vietnam a adopté la Loi sur la prévention et la lutte contre la drogue, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2022.

Cependant, la situation de la criminalité liée à la drogue est toujours compliquée ; la prévention, la lutte et le contrôle de la drogue font face à de nouvelles difficultés et défis, a estimé le Premier ministre Pham Minh Chinh, demandant de créer des changements vigoureux sur ce front.

Le travail de prévention, de lutte et de contrôle de la drogue doit être toujours placé sous la direction directe des comités du Parti, la gestion des administrations à tous les niveaux, et dont le noyau sont les forces de police, mais sans leur faire un forfait total aux forces de police, a-t-il indiqué.

La drogue est devenue une grande menace pour l’humanité et un problème mondial. La prévention et la lutte contre la drogue nécessitent une approche globale, une coordination étroite entre les nations et les organisations internationales, a souligné le Premier ministre Pham Minh Chinh.

En même temps, c’est aussi un problème populaire, qui demande donc des solutions populaires, de mobiliser la participation de tout le système politique et de toutes les couches de la population, a-t-il encore indiqué.

Le chef du gouvernement a ordonné aux ministères, branches et localités de diriger la prévention et la lutte contre la drogue de manière précoce, de loin, dès la base ; de perfectionner les lois pertinentes ; et de renforcer le Comité directeur pour la prévention et la lutte contre le sida, la drogue et la prostitution.

Il a également demandé de renforcer la coopération internationale, en particulier avec les pays limitrophes et les pays à fort potentiel économique et expérimentés en matière de prévention et de lutte contre la drogue, d’accélérer la mise en œuvre du Programme de prévention et lutte contre la drogue pour la période 2021-2025. – VNA