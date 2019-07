Hanoi (VNA) – Si le transport ferroviaire se développe de plus en plus dans de nombreux pays, il est presque devenu "démodé" au Vietnam. Lui faire retrouver de la vigueur, telle est la finalité d’un "super projet" de voie ferrée à grande vitesse Nord-Sud.

Des passagers sur la ligne Nord-Sud. Photo: CTV/CVN

Le ministère du Plan et de l’Investissement a soumis récemment au Premier ministre Nguyên Xuân Phuc un rapport sur le projet de ligne ferroviaire à grande vitesse (LGV) Nord-Sud, d’un montant d’investissement total de 26 milliards de dollars. Ce chiffre est 32 milliards de moins que la précédente proposition du ministère des Communications et des Transports, il y a neuf ans.Selon le ministère du Plan et de l’Investissement, des experts néerlandais et allemands ont affirmé qu’avec une vitesse prévisionnelle de 200 km/h, la durée du trajet Hanoï - Hô Chi Minh-Ville ne serait plus que de huit heures. Toujours selon ce ministère, l’option choisie est d’améliorer l’actuelle ligne ferroviaire pour le transport des marchandises et d’en construire une autre réservée à celui des passagers."Le gouvernement néerlandais n’a pas mis en œuvre l’amélioration de la voie ferrée Düsseldorf - Amsterdam avec une vitesse de 200 à 300 km/h, car les coûts de fonctionnement sont passés de 1,8 à 3,4 milliards d’euros", a mentionné le ministère du Plan et de l’Investissement. Celui-ci estime que les entreprises vietnamiennes pourraient participer au projet. Il recommande une coopération multilatérale afin de réduire les frais et attirer l’investissement privé.Recherche de la meilleure solutionIl y a neuf ans, ce ministère a soumis au Premier ministre un projet de modernisation de l’actuelle ligne ferroviaire réservée au transport à la fois de marchandises et de passagers. Il avait également recommandé de construire une nouvelle ligne de 350 km/h, nécessitant environ 58,7 milliards de dollars, pour le transport de passagers. Durée prévisionnelle des travaux: 30 ans (de 2020 à 2050).La première phase de ce projet se concentrera sur la construction des tronçons Hanoï - Vinh et Nha Trang - Hô Chi Minh-Ville. Une fois mis en service en 2032, ces deux tronçons pourraient transporter 364.000 passagers/jour mais ce chiffre ne serait que de 55.000 à 58.000/jour en 2035, soit 16% des capacités prévues.Aussi, la construction d’une ligne ferroviaire de 350 km/h réservée seulement au transport de passagers est inutile, a estimé le ministère du Plan et de l’Investissement, affirmant que celle de 200 km/h serait plus raisonnable et, surtout, plus économique.Le projet du ministère des Communications et des Transports prévoit aussi que les machines, locomotives et wagons ne seraient pas tous importés. L’industrie ferroviaire nationale devrait en fabriquer une partie afin d’abaisser fortement le montant de l’investissement. Le rapport de préfaisabilité de ce projet, soumis à l’Assemblée nationale, prévoit que les capitaux seront mobilisés dans le cadre d’un partenariat public-privé, où l’État jouera un rôle central.Le 11 juillet 2019, le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a décidé de créer un conseil d’évaluation chargé d’examiner l’étude de préfaisabilité soumise par le ministère des Communications et des Transports.