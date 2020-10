Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le premier train de la ligne de métro n°1 (Bên Thành-Suôi Tiên) à Hô Chi Minh-Ville (Sud) est arrivé au port de Khanh Hoi jeudi 8 octobre à bord du navire Bayani, en provenance du port de Kasado au Japon.

Le premier train de la ligne de métro n°1 (Bên Thành-Suôi Tiên) à Hô Chi Minh-Ville (Sud) arrive au port de Khanh Hoi. Photo: VNA

Le train bleu à trois voitures, le premier des 17 trains pour le chemin de fer urbain, mesure 61,5 mètres de long, quatre mètres de large et trois mètres de haut, avec une vitesse maximale de 110 km à l’heure et des sièges également bleus. Il peut transporter quelque 930 passagers, dont 783 debout.Selon Nguyên Quôc Hung, directeur adjoint du port de Sai Gon, il faut une journée pour décharger les voitures du navire sur des camions à usage spécial. Le travail a bénéficié du soutien d’experts japonais. Les voitures doivent être transportées au dépôt de Long Binh dans le 9e arrondissement.La construction de la ligne de métro n°1 qui reliera dans sa première phase le marché Bên Thành au parc d’attractions Suôi Tiên sur 19,7 km, dont 2,6 km souterrains, devrait être achevée dans les prochains mois, et la ligne devrait ouvrir d’ici la fin de l’année prochaine.Elle aura 14 stations, dont trois souterraines. Il y aura 17 trains avec trois wagons chacun qui rouleront à une vitesse maximale de 110 km par heure sur son pont aérien et de 80 km par heure dans son tunnel.La ligne de 2,05 milliards de dollars est la première des six lignes au moins à être construite dans la mégapole du Sud. – VNA