La ligne de métro Cat Linh - Hà Dông a transporté près de 6 millions de passagers en 6 mois. Photo: VNA



Hanoi (VNA) - Après plus de neuf mois d’exploitation, la ligne de métro Cat Linh - Hà Dông (dans la capitale Hanoi) a transporté près de 6 millions de passagers, a informé l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (Eurl) des chemins de fer de Hanoi (Metro Hanoi).

Cette ligne a montré son efficacité dans la limitation des embouteillages aux heures de pointe dans les rues entre Cat Linh et Hà Dông.

Les résultats de l'enquête montrent que 85 % des passagers ont moins de 45 ans dont 52 % sont des navetteurs fréquents ; 54% des clients achètent des tickets mensuels.

La ligne de métro Cat Linh-Hà Dông, l’un des huit projets de chemin de fer urbain reliant le centre-ville aux zones urbaines satellites, a été le premier à être investi dans le but de réduire la surcharge de trafic dans la partie ouest de la capitale et de contribuer à dynamiser son développement socio-économique.



Elle comprend 12 gares et 13 rames. Chaque rame, dont la vitesse prévue est de 80 km/h, dispose de quatre voitures capables de transporter plus de 900 passagers. Elle est configurée pour une fréquence de 6 à 7 minutes, ou même de 2 à 3 minutes aux heures de pointe. –VNA