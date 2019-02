Le président américain Donald Trump (droite) et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un lors du premier sommet Etats-Unis - RPDC à Singapour le 12 juin 2018. Photo : AFP/VNA

Hanoï (VNA) - Le leader nord-coréen Kim Jong-un est parti en train en direction de Hanoï pour le deuxième sommet avec le président américain Donald Trump la semaine prochaine, a annoncé ce dimanche l'Agence centrale de presse nord-coréenne (KCNA).

Le dirigeant a quitté samedi après-midi la gare de Pyongyang en compagnie de hauts officiels, dont sa sœur Kim Yo-jong et le vice-président du Comité central du Parti des travailleurs de Corée, Kim Yong-chol, a détaillé la KCNA.

Le président américain Donald Trump et le dirigeant de la République populaire démocratique de Corée (RPDC), Kim Jong-un prévoient de se rencontrer pour la deuxième fois les 27 et 28 février dans la capitale vietnamienne.

L'agence KCNA a ajouté que le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un effectuerait une visite officielle d'amitié au Vietnam sur invitation du président Nguyên Phu Trong.

C'est la première fois qu'un média nord-coréen parle du deuxième sommet RPDC - États-Unis.

A propos du 2e Sommet entre les Etats-Unis et la RPDC prévu les 27 et 28 février au Vietnam, de nombreux médias de masse égyptiens dont The Egyptian Gazette ou l’hebdomadaire Al-Ahram, tiennent en haute estime du rôle du Vietnam. -VNA