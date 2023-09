Hanoï, 29 septembre (VNA) - L'ambassade de la République de Corée a organisé, jeudi soir, le 28 septembre, à Hanoï, une cérémonie pour célébrer le 4.355e anniversaire de la Journée de la Fondation nationale de la République de Corée (3 octobre).

Lors de la cérémonie. Photo : VNA

Dans son discours lors de l'événement, le vice-ministre permanent des Affaires étrangères, Nguyen Minh Vu, s'est dit convaincu qu'avec leurs efforts et leur détermination, le gouvernement et le peuple de la République de Corée continueront à mettre en œuvre avec succès leurs objectifs, notamment la vision de l'État pivot mondial (GPS), contribuant à renforcer la position internationale de la nation et à promouvoir la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans la région et dans le monde.Le diplomate a souligné que le partenariat stratégique intégral Vietnam-République de Corée se développait fortement, pratiquement et globalement. La République de Corée occupe actuellement la première place en termes d'investissement direct étranger, la deuxième place en matière de coopération en matière d'aide publique au développement (APD) et de tourisme, et la troisième place en matière de coopération commerciale et de travail. Le Vietnam est un partenaire clé de la République de Corée dans la mise en œuvre de l’Initiative de solidarité République de Corée-ASEAN (KASI) et de la stratégie indo-pacifique de la République de Corée.Il a estimé qu'il y avait encore une grande marge de développement des relations bilatérales dans les temps à venir, compte tenu de la nécessité d'une reprise économique après la pandémie de COVID-19 et des grandes tendances mondiales telles que la quatrième révolution industrielle, la transformation numérique, la croissance verte et l’optimisation des chaînes d’approvisionnement.Le Vietnam attache toujours de l'importance à ses relations avec la République de Corée et est prêt à collaborer étroitement au développement du partenariat stratégique intégral bilatéral, a affirmé le vice-ministre.Le Vietnam continuera à soutenir la République de Corée pour qu’elle joue un rôle international plus important et apporte une contribution positive au maintien de la paix, de la stabilité, de la coopération et du développement dans la région et dans le monde.L'ambassadeur de la République de Corée au Vietnam, Choi Youngsam, a souligné que les relations bilatérales continueront de se développer dans tous les domaines, notamment les industries clés et la transformation numérique.La cérémonie comprenait des stands présentant des produits de petites et moyennes entreprises de la République de Corée, une dégustation de produits agricoles de la République de Corée, des jeux traditionnels et des spectacles musicaux. - VNA