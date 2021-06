L'ambassadeur du Vietnam en Russie Dang Minh Khoi. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Malgré les nombreuses difficultés dues au COVID-19 en Russie, les journalistes ont fait des efforts pour accomplir les tâches qui leur ont été confiées, contribuant ainsi aux succès de nombreux événements importants organisés par les bureaux de représentation du Vietnam en Russie.

C'est ce qu'a apprécié l’ambassadeur du Vietnam en Russie Dang Minh Khoi lors d’une rencontre des journalistes vietnamiens en ce pays à l’occasion de la Journée de la presse révolutionnaire vietnamienne (21 juin).

Les correspondants ont reflété en temps opportun tous les aspects de la vie politique, socio-économique et des événements internationaux importants qui se sont déroulé en Russie, contribuant à améliorer l'image du Vietnam et celle de la Russie dans les yeux des lecteurs et des publics des deux pays, a-t-il ajouté.

L'ambassadeur a convaincu que dans les temps à venir, les agences de presse résidentes en Russie continueront d'améliorer la qualité de communication, contribuant à la construction d'une presse vietnamienne moderne, professionnelle et efficace pour contribuer au partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et la Russie.

L'ambassadeur Dang Minh Khoi a espéré que les journalistes continueraient de refléter de manière globale la vie économique, politique et sociale de la Russie, en renforçant le lien entre l'ambassade et la communauté vietnamienne en Russie afin que les agences de représentation puissent soutenir les gens en cas de besoin.

A cette occasion, le Comité des relations extérieures de la ville de Saint-Pétersbourg, le Conseil d'administration de l'Association des Vietnamiens en Russie et des agences de représentation du Vietnam en Russie ont également envoyé des lettres de félicitations aux agences de presse vietnamiennes en ce pays. -VNA