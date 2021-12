Hanoi (VNA) – A l’occasion du 25e anniversaire de sa présence au Vietnam, la Délégation générale Wallonie-Bruxelles au Vietnam, en collaboration avec la Bibliothèque nationale du Vietnam, a le grand honneur de convier les lecteurs et les amateurs de la BD belge francophone à la Journée de la littérature belge francophone.

Photo: WBI

La Journée de la littérature belge francophone aura lieu le 3 décembre 2021 en présentiel à la Bibliothèque nationale du Vietnam (31 rue Tràng Thi, Hanoi) et en distanciel sur Zoom https://us02web.zoom.us/j/89533123368?pwd=SERBYTBDakVYUmVuVWtUUlcvdHQxUT09 (ID: 895 3312 3368, Passcode: 03122021).



À cette occasion, les lecteurs et les amateurs de la BD belge francophone auront l’occasion de découvrir des planches du bédéiste Dany et des couvertures des ouvrages publiés en vietnamien, de participer aux échanges littéraires sous format hybride (en présentiel et en distanciel) avec deux romanciers belges francophones ayant obtenu des prix prestigieux, sur leurs livres édités au Vietnam.



L’organisation de la Journée de la littérature belge francophone 2021 doit respecter la réglementation en matière de prévention et de contrôle de l’épidémie de Covid-19 du Vietnam.

Programme: -14h00: Cérémonie d’ouverture; -14h15: Vernissage exposition planches de Dany et couvertures des ouvrages belges francophones publiés en vietnamien, exposition jusqu’au 09/12/2021; -14h30: Echange littéraire avec Jean Marc Turine sur son dernier roman «La Théo des fleuves» - prix des cinq continents de la Francophonie 2018 (en français, sous format hybride); -15h30: Echange littéraire avec Laurent Demoulin sur son premier roman Robinson - prix Victor-Rossel 2017 (en français avec traduction consécutive en vietnamien, sous format hybride); -17h30: Clôture de la Journée.

Une image dans une oeuvre de Dany. Photo: WBI

Dany, de son vrai nom Daniel Henrotin, est né en 1943 en Wallonie. Entre le succès de sa 1ère série en 1968 Olivier Rameau et celui de ses albums coquins, Dany voyage dans de nombreux univers. Il a reçu le grand prix Diagonale 2011.



Jean Marc Turine, né en 1946 à Bruxelles, est écrivain, réalisateur et producteur belge. La force du travail de Jean Marc Turine, depuis ses premiers textes, réside dans son souci de donner la parole aux sans-voix, aux opprimés, aux victimes et de se dresser, sans relâche, contre la guerre et l'exclusion. Son roman «La Théo des fleuves» a obtenu le prix des cinq continents de la Francophonie en 2018.



Laurent Demoulin (1966) est un romancier, poète et critique belge d’expression française. Expert de Simenon, responsable des Centres d’Etudes et Fonds Georges Simenon de l’Université de Liège, il est chargé de plusieurs cours de littérature à cet établissement. Son premier roman, intitulé Robinson, est lauréat du prix Victor-Rossel 2017. Il est publié en vietnamien par la compagnie de culture et de communication Nha Nam. - CPV/WBI/VNA