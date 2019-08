Hanoi (VNA) –L’Agence japonaise de coopération internationale (JICA) et la Banque mondiale (BM) ont lancé conjointement un programme de partage des connaissances visant à aider les décideurs vietnamiens à développer de nouveaux modèles de services de soins pour personnes âgées dans le contexte où la population vietnamienne vieillit à un rythme plus rapide que ses homologues régionaux.

Le taux de Vietnamiennes âgées serait, en 2035, le plus élevé parmi les pays de l’ASEAN. Photo BHXH

La première activité dans le cadre du programme était un séminaire d’apprentissage à Hanoi, auquel ont participé 40 représentants gouvernementaux de différents ministères, notamment les ministères du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, de la Santé, des Finances, et du Comité national chargé des personnes âgées pour mieux comprendre la nature des problèmes et des défis de la prise en charge des personnes âgées auxquels le pays est confronté.



Sur la base des tendances démographiques actuelles, la population vietnamienne âgée doublera de 7% à 14% de la population totale - le seuil à partir duquel la population d’un pays doit être considérée comme âgée - dans environ 17 ans. En comparaison, Singapour et la Thaïlande ont mis respectivement 22 et 20 ans à atteindre ce seuil. Le Vietnam devrait devenir une société âgée à l’horizon 2035.



"Le vieillissement rapide de la population vietnamienne aura des conséquences économiques, sociales et fiscales importantes", a déclaré Ousmane Dione, directeur de la BM au Vietnam. "Le Vietnam doit maintenant commencer à se préparer à une société vieillissante en développant un système de services de santé et sociaux complet et financièrement viable qui peut fournir aux personnes âgées les soins dont elles ont besoin."

Comme dans de nombreux autres pays, les membres de la famille, en particulier les femmes, sont de facto les fournisseurs de soins pour les adultes plus âgés au Vietnam. Cependant, à mesure que la structure familiale évolue et que les besoins des aînés deviennent de plus en plus complexes, il est impératif que les interventions dépassent le niveau de la famille pour être efficaces.

Le besoin de soins pour les personnes des 3e et 4e âges devrait augmenter de plus en plus dans les années qui viennent. Photo: GD

Pour faciliter la transition vers un nouveau modèle de soins aux personnes âgées, le Vietnam doit s’attaquer aux principaux obstacles structurels, notamment un accès limité aux services médicaux et sociaux essentiels, ainsi qu’une faible collaboration entre les secteurs concernés (santé, secteur social et secteur financier, entre autres).

Mais le pays profitera des expériences d’autres pays. Lors du séminaire, des experts japonais et thaïlandais ont partagé leurs expériences et les enseignements tirés de l’élaboration de politiques et d’arrangements institutionnels en accordant une attention appropriée aux impacts budgétaires associés.

"Au cours de la dernière décennie, la JICA a aidé la Thaïlande à élaborer un modèle de soins intégrés basé sur la communauté tout en s’adaptant au contexte local. Nous pensons qu’en utilisant les expériences et les enseignements tirés de la Thaïlande et du Japon, le Vietnam pourra apprendre à élaborer et à mettre en œuvre un modèle de prise en charge efficace des personnes âgées", a déclaré Tetsuo Konaka, représentant en chef du Bureau de la JICA au Vietnam.

Le programme conjoint sera mis en œuvre en trois phases d’août 2019 à mars/avril 2020. À la suite du séminaire, un voyage d’étude aura lieu en Thaïlande pour améliorer l’apprentissage des participants et promouvoir l’apprentissage Sud-Sud. La dernière phase se concentrera sur l’internalisation des principaux enseignements tirés du voyage d’étude, la synthèse de ces enseignements en recommandations de politiques et l’élaboration d’un modèle de services. – VNA