Le Tien Chau, président du Comité populaire de Hau Giang (centre) prend la parole. Photo: VNA



Hau Giang (VNA) - Le Comité populaire de la province de Hau Giang (Sud) a travaillé mercredi avec l'Organisation japonaise du Commerce extérieur (JETRO) pour étudier l'environnement d'investissement dans cette localité.

Lors de la séance de travail, Le Tien Chau, président du Comité populaire provincial a présenté les conditions géographiques et socio-économiques, les potentiels et les politiques privilégiées de Hau Giang. Il a appelé les entreprises japonaises à investir dans les secteurs tels que l'agriculture, la transformation des produits agricoles destinés à l'export, l'industrie, la production des pièces électroniques, les technologies de l'information, etc.

Hirai Shinji, représentant en chef du Bureau de la JETRO, a affirmé que ces informations étaient très utiles pour les entreprises japonaises. Selon lui, le Vietnam est l'un des trois pays dans lesquels les entreprises japonaises souhaitent élargir leurs marchés. Outre les grandes villes, elles s'intéressent également aux provinces dans le delta du Mékong.

A l'heure actuelle, Hau Giang possède 30 projets d'investissement directs étrangers cumulant un fonds enregistré de plus de 552 millions de dollars. -VNA