Une fillette Ê dê à côté d’une jarre de ruou cân.

Tay Nguyen (VNA) - Le ruou cân (alcool de riz à siroter avec une paille de bambou) est une boisson populaire lors des fêtes des ethnies minoritaires du Tây Nguyên (hauts plateaux du Centre). Le ruou cân des Ê dê est appelé kpiê ché, ce qui signifie que l’alcool est contenu dans des jarres en grès.

Ces jarres sont d’une importance culturelle précieuse. Elles sont transmises de génération en génération et il n’est pas rare d’en trouver de très jolies chez des familles aisées. Les jarres sont toujours placées dans le salon du logis et en face à la porte, afin de bien montrer la richesse du propriétaire. Certaines familles possèdent des jarres anciennes, fabriquées il y a plusieurs centaines d’années. Celles aux belles couleurs et motifs étrangers sont particulièrement appréciées.

Le Musée de Dak Lak préserve et expose un certain nombre d’anciennes jarres afin de présenter au public les caractéristiques culturelles des Ê dê, et plus généralement des minorités ethniques du Tây Nguyên.-CVN/VNA