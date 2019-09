Cérémonie de sonnerie le 30 septembre au siège de la Bourse de Ho Chi Minh. Photo: Smart Train



Ho Chi Minh-Ville (VNA) – La Bourse de Ho Chi Minh (HOSE), en collaboration avec l’Institut des comptables agréés d'Angleterre et du Pays de Galles (ICAEW) et l’organisation Smart Train, a organisé le 30 septembre une cérémonie de sonnerie pour promouvoir l'importance de la littératie financière.

Intitulée «Sonnez la cloche pour la littératie financière» (Ring the Bell for Financial Literacy), cette initiative a été lancée par l’Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV) et la Fédération Mondiale des Echanges (WFE) en l’honneur de la Semaine Internationale de l'Investisseur (WIW 2019), tenue du 30 septembre au 4 octobre.

Selon Mme Nguyen Thi Viet Ha, membre du conseil d’administration de la HOSE, il existe actuellement plus de deux millions de comptes enregistrés sur le marché boursier vietnamien, dont la plupart proviennent d'investisseurs individuels. Sur le nombre total de la population vietnamienne, la proportion d’investisseurs participant au marché boursier est encore assez faible.

L’intensification des connaissances et de la littératie financière des investisseurs vietnamiens permettra d'encourager leur participation au marché boursier national et d'améliorer l’efficacité de leurs transactions, a-t-elle souligné.

Dans le cadre de cet évènement, un colloque sur la formation en finance a été organisé. -VNA