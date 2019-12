Lào Cai (VNA) – La grotte de Muong Vi est située dans la commune éponyme, district de Bat Xat, province de Lào Cai, au Nord. Une destination sauvage qui séduit les touristes.

Dans la grotte de Muong Vi. Source: laocaitourism.vn

Le site est une grande vallée entourée de montagnes calcaires successives. L’activité tectonique de la croûte terrestre a créé par inadvertance dans le cœur du mont un complexe de grottes impressionnant. Les trois grottes les plus célèbres sont Cam Rang, Na Rin et Cam Tam. Depuis longtemps, la commune de Muong Vi est la résidence des Giay et de certains autres groupes ethniques.Légende folkloriqueSelon les dires de la population locale, la grotte de Muong Vi se rattache à une légende vieille de plusieurs siècles. Ce lieu possède un paysage naturel de toute beauté doté de montagnes romantiques et imposantes. Ainsi, on dit que les fées décidèrent de le choisir comme endroit pour s’y reposer, se promener et contempler les paysages. Dans le passé, Muong Vi s’appelait aussi Muong Tiên (tiên signifiant fée en vietnamien).Ayant à cœur ce paysage unique et voulant prêter assistance à la population locale, les fées enseignèrent aux habitants l’exploitation de leurs champs et la plantation de maïs et de riz. On raconte que c’est la raison pour laquelle, Muong Vi possède à l’heure actuelle la délicieuse spécialité de riz, le Séng Cù, dont la réputation dépasse les frontières de la province.Non contentes de participer uniquement au développement de l’agriculture locale, les fées créèrent et offrirent également une multitude d’objets et d’outils de la vie quotidienne pour venir en aide aux locaux. Toutefois, l’ingratitude et la convoitise de l’Homme face à la bienveillance de celles-ci réveillèrent la colère des divinités qui, avant de s’envoler vers le Ciel, jetèrent un sort qui transforma tous ces objets en rochers. Rochers formant le complexe de grottes que nous connaissons aujourd’hui.Beauté sauvageCe complexe possède de nombreuses stalactites aux formes les plus insolites. Apparemment, elles proviendraient desdits objets transformés en pierre par les fées. Dotée d’extraordinaires ressources naturelles, la grotte de Muong Vi a été reconnue vestige historique et culturel national en 1999 avec la perspective prometteuse de devenir un site touristique célèbre de Sa Pa à l’avenir.