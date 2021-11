Photo : VNA



Hanoï (VNA) - La grande union nationale, une tradition précieuse, un trésor inestimable de la nation vietnamienne, doit être promue, a déclaré le président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam Do Van Chien à la presse, à l'occasion du 91e anniversaire de la Journée traditionnelle du Front de la Patrie du Vietnam (18 novembre).

Le Front de la Patrie s’efforcera d’encourager, de préserver et de promouvoir la force de la grande union nationale, ce pour aider tout le Parti, toute l’armée, tout le peuple à surmonter toutes les difficultés et défis pour édifier un pays développé, a souligné M. Chien, ajoutant que les efforts pour faire face à la pandémie de COVID-19 en étaient un exemple très frappant.

Le président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam Do Van Chien. Photo : VNA



Durant la pandémie, des millions de sacs de cadeaux, des dizaines de milliers de tonnes de nourriture, des milliers de tonnes d'équipements mobilisés par la population du pays et des résidents vietnamiens à l’étranger ont été transportés pour soutenir Ho Chi Minh-Ville et des localités du Sud. La communauté des entrepreneurs, les bienfaiteurs et les populations dans l’ensemble du pays ont accordé environ 20.000 milliards de dongs (environ 883 millions de dollars) pour soutenir la lutte.

Le Front de la Patrie a rempli sa mission de mobiliser l’esprit de solidarité de toutes les classes de la société, a déclaré M. Chien, affirmant qu'il n'y avait que la force du peuple, la tradition culturelle millénaire du Vietnam qui aidaient le pays à se hisser toujours plus haut.

A cette occasion, M. Chien a appelé les personnes chargées du travail de front à tous les niveaux à travers le pays à surmonter toutes les difficultés pour bien s'acquitter de leurs tâches assignées. -VNA