Hanoi (VNA) - Avec des solutions de management flexibles, notamment la gestion du risque en période de la volatilité au cours des trois dernières années, le Groupe gazo-pétrolier du Vietnam (PVN) a réussi à se maintenir dans le contexte de la baisse record du prix du pétrole et de la pandémie de COVID-19.

Dans la raffinerie Binh Son. Photo: VNA

En tant que premier groupe économique du pays, le PVN opère dans cinq domaines principaux : exploration et exploitation du pétrole et du gaz, industrie du gaz, industrie de l'électricité et énergie renouvelable, raffinage du pétrole, services techniques.

Les produits phares du PVN répondent aux besoins essentiels au développement socio-économique, tels que pétrole brut, gaz, électricité, carburants, engrais...

Selon le directeur général Le Manh Hung, cette année devrait être une nouvelle étape pour le PVN en termes d'indicateurs financiers et commerciaux. Depuis le début de 2022, la production de pétrole brut a dépassé de 22% le plan initial et équivaut à la même période de 2021, grâce aux solutions technologiques avancées. La capacité de raffinage du pétrole a également augmenté de 8%, la production d'engrais d’environ 9% par rapport à la même période de l’année dernière. Aussi les chiffres d’affaires du PVN.

La clé de cette efficacité et cette compétitivité ? La transformation numérique selon le directeur général Le Manh Hung.

Depuis 2019, le PVN a mis en place un comité de direction sur la transformation numérique, engagé des conseillers pour développer une stratégie en la matière, avec une feuille de route globale à long terme, favorisant ainsi l'évolution des modèles commerciaux et de productivité.

Le PVN a numérisé l'ensemble du système de la base de données, appliqué l'intelligence artificielle (IA) dans la gestion et l’analyse des données, en ce qui concerne le forage d'exploration, l'exploitation gazo-pétrolière et la maintenance des installations industrielles.

Le directeur général du PVN Le Manh Hung. Photo: VNA

Selon le directeur général Le Manh Hung, les derniers mois de 2022 devraient présenter de nombreux inconvénients tels que la chute des prix du pétrole, la récession économique mondiale...

Ce sont les risques auxquels le PVN doit faire face, en continuant à élaborer des plans d'urgence, profiter des opportunités pour achever le plan de production et d'affaires en 2022.

En outre, le PVN continue de bien gérer le système de production et de finance d'entreprise, mettre en œuvre des projets d'investissement majeurs tels que les centrales thermiques Thai Binh 2 et Long Phu 1, l'expansion de la raffinerie Dung Quat, le complexe pétrochimique Long Son…

Pour 2023, le PVN a fixé l’objectif de renforcer la gouvernance en mettant l'accent sur la gestion du risque en période de la volatilité. Sans oublier de mobiliser des ressources pour l’investissement de grands projets, l’élargissement de la coopération internationale notamment avec l’Asie du Sud-Est, la Russie, le Moyen-Orient et l'Amérique du Nord. -VNA