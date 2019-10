Des œuvres de chefs vietnamiens exposées lors de la soirée d’exception le 18 octobre dans la ville d’ Des œuvres de chefs vietnamiens exposées lors de la soirée d’exception le 18 octobre dans la ville d’ Argelès-sur-Mer . Photo: lycée Christian-Bourquin

Paris (VNA) – La gastronomie et la culture vietnamiennes ont été à l’honneur et présentées à des habitants de la ville d’Argelès-sur-Mer, département français des Pyrénées-Orientales.

Du lundi 14 octobre au vendredi 18 octobre, une délégation exceptionnelle vietnamienne a présenté à ses hôtes français la culture et la gastronomie vietnamiennes. Cet échange interculturel, à la fois gastronomique et touristique, au cœur d’un lycée hôtelier, était une première en France.

De nombreuses activités, dont une soirée d’exception réunissant des centaines d’invités, une journée de la découverte gastronomique du Vietnam, une conférence dédiée à la "Culture gastronomique vietnamienne et aux sites classés Unesco", ont été organisées avec la participation de jeunes étudiants en bac pro du lycée polyvalent des métiers de l'hôtellerie, de la gastronomie et des tourismes Christian-Bourquin, et de chefs vietnamiens.

Antoine Parra, maire de la ville d’Argelès-sur-Mer, a souhaité que cet évènement permette aux deux parties de présenter leurs opportunités pour intensifier leur coopération à long terme.

Il a également déclaré soutenir la multiplication des activités de coopération et d’échange culturel entre le Vietnam et la France. -VNA