La galette de riz exposée à la rosée de Trang Bàng. Photo : NDEL



Hanoi (VNA) - La 2e Semaine culturelle et touristique du métier de production de galettes de riz exposées à la rosée de Trang Bàng 2018 a débuté le 20 décembre et a attiré près de 10 000 visiteurs amoureux de la gastronomie.



Diverses activités ont été organisées comme la démonstration du métier de production des galettes de riz exposées à la rosée par des artisans, les représentations artistiques, le festival gastronomique du « banh canh » (soupe de nouilles) et de la galette de riz exposée à la rosée de Trang Bàng, la présentation des circuits touristiques sur le fleuve Vam Co Dông, la promotion des produits artisanaux des villages de métier traditionnel.



Selon le directeur du Service de la Culture, des Sports et du Tourisme de la province de Tây Ninh, Nguyên Hông Thanh, le métier de production des galettes de riz exposées à la rosée de Trang Bàng a été créé et développé depuis une centaine d’années et ce métier est lié à l’appellation de la terre Trang de la province de Tây Ninh (au Sud). Il s’agit d’un mets savoureux et de riche identité culturelle des gens de Tây Ninh.



Selon lui, grâce à leur originalité, les galettes de riz exposées à la rosée de Trang Bàng se sont vu délivrer le certificat d’enregistrement de la marque collective en fin de 2011 par le Département de la Propriété intellectuelle. Le métier de production des galettes de riz exposées à la rosée de Trang Bàng a été reconnu par le Ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme en tant que patrimoine culturel immatériel national en 2015.



Le métier de production des galettes de riz exposées à la rosée dans le district de Trang Bang est composé de plusieurs étapes comme un cycle fermé. Il y a des foyers qui sont spécialisés dans le broyage de farine, le tissage des grilles pour l’exposition des galettes de riz à la rosée, tandis qu’il y a des foyers qui sont spécialisés dans la construction des fours pour griller les galettes, etc.



Le métier de production des galettes de riz exposées à la rosée des habitants de Trang Bàng est transmis de leurs ancêtres du Centre qui se sont déplacés dans la province de Tây Ninh pour le défrichage au XVIIIe siècle. Ce mets au porc qui se mange avec une dizaine de légumes forestières est un plat savoureux inoubliable pour des gens du Nam Bô (au Sud). -NDEL/VNA