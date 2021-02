La formation en ligne sur les élections des députés de la 15e législature de l’Assemblée nationale et des conseils populaires à tous les niveaux. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le ministère de l'Intérieur a organisé en ligne le 25 février une formation sur les élections des députés de la 15e législature de l’Assemblée nationale et des conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2021-2026, avec la participation de 27.500 délégués.Les participants ont été enrichis des connaissances sur les règlements sur le vote, les documents utilisés lors des élections, le processus consultatif et les nominations. Des dirigeants de ministères et d’agences ont répondu aux questions de participants.Selon le Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, au 17 février, les premières conférences consultatives se sont achevées au niveau central et dans les 63 localités, avec 1.076 personnes nommées pour les sièges à l’Assemblée nationale.Dix-huit provinces ont suggéré d'augmenter le nombre de députés locaux tandis que cinq provinces prévoient d'avoir des cas d'auto-nomination.Selon le ministre de l'Intérieur Le Vinh Tan, pour assurer les meilleurs préparatifs d'ici le jour des élections, le 23 mai, les agences centrales doivent répondre rapidement aux questions des localités et publier des instructions détaillées sur les travaux à faire avant, pendant et après les élections. -VNA