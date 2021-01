Hanoi (VNA) – La force policière est prête à assurer la sécurité du 13e Congrès national du Parti qui se tiendra à Hanoi du 25 janvier au 2 février, a affirmé lundi 18 janvier le général de brigade Tô An Xô, chef du bureau et porte-parole du ministère de la Sécurité publique.

Le général de brigade Tô An Xô, chef du bureau et porte-parole du ministère de la Sécurité publique. Photo: VNA



Dès juin 2019, la protection absolue de la sécurité et de la sûreté du13e Congrès national du Parti a été considérée comme la tâche primordiale de l'ensemble de la force policière, a-t-il déclaré, ajoutant qu’un Plan intégral et 9 autres concrets pour traiter les situations terroristes ainsi que les troubles de la sécurité et de l'ordre ont été établis.

Les mesures visant à assurer la sécurité et la sûreté ont été déployées dans l’ensemble du pays, créant un environnement sûr et sain pour l'organisation avec succès de cet événement, a-t-il indiqué.

La force policière lors de l'exercice pour la garantie de la sécurité du 13e Congrès national du Parti. Photo : VNA



Après l'exercice pour la garantie de la sécurité du 13e Congrès national du Parti, tenue le 10 janvier au stade national My Dinh à Hanoi, l’ensemble de la force policière est tout prêt à exercer sa mission au plus haut niveau, a-t-il affirmé.

Les opérations de patrouille armées ; de détection ; de prévention du crime et de la violation de la loi sont menées à une fréquence plus élevée, en particulier dans les domaines potentiellement complexes, y compris dans le cyberespace. -VNA