Le colonel Tao Van Thai, attaché militaire vietnamien au Laos, prend la parole à la cérémonie. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Les ambassades du Vietnam au Laos et en Australie ont organisé des cérémonies de célébration du 75e anniversaire de la fondation de l'Armée populaire du Vietnam (22 décembre 1944) et du 30e anniversaire de la Journée de la défense nationale (22 décembre 1989).

Les attachés militaires vietnamiens au Laos et en Australie ont passé en revue l'histoire de la fondation et du développement épineux mais héroïque et glorieux de l'Armée populaire du Vietnam.

Ils ont également informé de la participation du Vietnam aux activités de coopération régionale et internationale dans la défense, ainsi qu'aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies depuis 2014 au Soudan du Sud et en République centrafricaine.

A cette occasion, le Livre Blanc sur la défense nationale du Vietnam 2019 a été présenté lors des cérémonies. -VNA