Le colonel Trinh Ngoc Dai, attaché militaire vietnamien en Afrique du Sud, prononce un discours lors de la cérémonie de célébration du 75e anniversaire de la fondation l'Armée populaire du Vietnam. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Les ambassades du Vietnam au Myanmar, en République tchèque et en Afrique du Sud ont organisé des cérémonies de célébration du 75e anniversaire de la fondation l'Armée populaire du Vietnam (22 décembre 1944) et du 30e anniversaire de la Journée de la défense nationale (22 décembre 1989).

Le colonel Nguyen Thanh Dong, attaché militaire vietnamien au Myanmar, a souligné les acquis importants de l’Armée populaire du Vietnam ces 75 dernières années.

A ce jour, le Vietnam a établi des relations de défense avec plus de 80 pays et territoires et organisations internationales, et créé les organes d’attaché militaire dans 32 pays et auprès de l’Organisation des Nations unies. Le Vietnam et les pays membres de la réunion des ministres de la Défense de l'ASEAN élargie (ADMM+) préparent la célébration du 10e anniversaire de l’ADMM+, a-t-il dit.

Il a également informé que le ministère vietnamien de la Défense participait activement aux préparatifs du pays pour sa présidence de l’ASEAN en 2020 et son mandat de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unis entre 2020 et 2021.

De son côté, le colonel Cao Hung Trang, attaché militaire vietnamien en République tchèque, a rappelé les résultats remarquables de la coopération bilatérale dans la défense, dont la signature d’un protocole d’accord sur la coopération dans ce domaine en 2012, la mise en œuvre de certains projets liés à l’industrie de la défense, l’accord sur la coopération dans la formation. Les deux parties souhaitent également promouvoir leur coopération bilatérale dans d’autres domaines, notamment le maintien de la paix, le règlement des conséquences de la guerre.

Lors d’une cérémonie organisée le 11 décembre à Pretoria, le colonel Trinh Ngoc Dai, attaché militaire vietnamien en Afrique du Sud, a déclaré que la coopération bilatérale dans la défense ne cessait de se développer et avait obtenu des acquis importants dans tous les domaines, notamment l’échange de délégations, la formation, l’échange d’informations et la coordination lors des forums multilatéraux.

Le Livre Blanc sur la défense nationale du Vietnam 2019 a été présenté lors des cérémonies. -VNA