Hanoi (VNA) – La Foire internationale du tourisme du Vietnam 2023 (VITM 2023) aura lieu du 13 au 16 avril au Palais culturel de l’amitié à Hanoi sur le thème "Tourisme culturel", avec 450 pavillons de plus de 50 localités du pays et 15 pays et territoires à travers le monde.

Des visiteurs s’initient à la fabrication de flèches en argile lors du Festival du tourisme de Hanoi 2023. Photo : VNA

L’événement devrait attirer plus de 60.000 visiteurs et des représentants de 2.500 entreprises qui souhaitent rechercher des opportunités de coopération et des partenaires.S’exprimant lors d’une conférence de presse, mardi 28 mars à Hanoi, le président de l’Association vietnamienne du tourisme (VITA), Vu Thê Binh, a déclaré que l’événement de cette année vise à encourager les agences de voyage à investir dans le développement de nouveaux produits touristiques en tirant le meilleur parti de la culture traditionnelle et du patrimoine culturel du Vietnam.La diversité de culture, de coutumes, d’activités de production et de vie quotidienne de 54 groupes ethniques au Vietnam est toujours attrayante pour les touristes nationaux et internationaux, a-t-il souligné.Le responsable a exprimé son espoir que la VITM 2023 contribuera à faire du tourisme une partie importante de l’industrie culturelle, contribuant ainsi à préserver la valeur du patrimoine culturel vietnamien.Dans le cadre de l’événement, un forum sur le développement du tourisme culturel vietnamien se tiendra le 14 avril, avec la participation de délégués locaux et internationaux.Au programme figurera un séminaire sur la réduction des déchets plastiques dans l’industrie du tourisme, axé sur les mesures visant à promouvoir le développement du tourisme durable associé à la protection de l’environnement.Entre-temps, des programmes de promotion du tourisme introduiront des circuits touristiques culturels attrayants à Taïwan (Chine), au Népal et en Indonésie ; et des attractions touristiques culturelles dans les provinces vietnamiennes de Ninh Binh, Thanh Hoa, Nghê An et Hà Tinh et Thai Nguyên.Des troupes artistiques nationales et internationales se réuniront également pour des performances organisées dans le cadre de l’événement. – VNA