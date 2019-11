Can Tho (VNA) - La Foire du tourisme international de Can Tho a débuté le 29 novembre au Centre de promotion du commerce et de l’investissement et d’expositions de Can Tho au Sud, en présence de la présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam Nguyen Thi Kim Ngan.

Ayant pour thème «Le tourisme du delta du Mékong et le pays», la foire attire plus de 350 entreprises et agences de promotion du commerce venues de six pays (République de Corée, Inde, Cuba, Japon, Thaïlande et Malaisie) et 25 villes et provinces du pays. La foire présente dans plus de 320 stands des produits touristiques, des destinations touristiques attrayantes. Plusieurs accords de coopération ont été signés entre entreprises vietnamiennes et étrangères.

Dans le cadre de la foire ont lieu d’autres événements comme le forum de développement du tourisme du delta du Mékong, le séminaire sur les produits du tourisme du delta du Mékong, la cérémonie d’honorer les individus et les entreprises modèles du delta du Mékong 2019…, outre les spectacles locaux.

Selon Nguyen Hong Son, vice-président de la Commission centrale de l’Economie, cet événement contribue à promouvoir le tourisme du delta du Mékong, à relier le tourisme entre les grandes zones touristiques. C’est une opportunité pour le delta du Mékong de présenter ses potentiels touristiques pour s’orienter vers l’objectif de devenir le Centre national du tourisme.

La foire durera jusqu’au 1er décembre. -VNA