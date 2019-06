Des visiteurs à la Foire commerciale Vietnam-Laos 2019. Photo: VNA



Vientiane (VNA) - La Foire commerciale Vietnam-Laos (VIETLAO EXPO 2019) a ouvert ses portes le 27 juin à Vientiane.

Lors de son allocution, le vice-ministre vietnamien de l'Industrie et du Commerce, Cao Quoc Hung s’est déclaré réjoui du développement des relations économiques et commerciales des deux pays qui partagent 2.067 km de frontières communes.

Soulignant la nécessité d'élargir leurs liens dans l'industrie et le commerce, Cao Quoc Hung a demandé aux deux parties d’accélérer la mise en œuvre des engagements et accords commerciaux déjà signés ainsi que promouvoir le développement de leurs infrastructures de transport et commerciaux.



Concrètement, les ministères de l’industrie et du commerce des deux pays ont convenu d’élaborer conjointement un projet de développement des relations commerciales bilatérales pour la période 2017-2026, vision pour 2035. Ils ont signé un protocole d’accord sur la création d'un site web sur la coopération économique et commerciale entre le Vietnam et le Laos.



Le ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce a approuvé un plan de développement des marchés frontaliers Vietnam-Laos d'ici 2020 et un projet de développement d'entrepôts situés à côté des portes frontalières du Vietnam et du Laos jusqu'en 2025, vision à l'horizon 2035, a déclaré Cao Quoc Hung, ajoutant que ces documents importants contribuaient à la promotion des échanges commerciaux bilatéraux.



De son côté, Phanhthong Phitthoumma, vice-ministre laotien de l'Industrie et du Commerce, a affirmé que le foire commercial annuel Vietnam-Laos permettait aux entreprises des deux pays de présenter leurs marques et produits, de chercher de nouveaux partenaires.

VIETLAO EXPO 2019 comprend 240 stands de 180 entreprises vietnamiennes et laotiennes. Le pavillon du Vietnam recense 120 stands de 80 entreprises qui exposent principalement produits pharmaceutiques, équipements médicaux, machines industrielles, matériaux de construction, produits agro-forestiers-aquacoles, plastiques, du textile-habillement, aliments transformés, objets d'artisanat et de décoration et biens de consommation. La foire durera jusqu'au 1er juillet.



Les échanges commerciaux Vietnam-Laos ont atteint environ 1,1 milliards de dollars en 2018 (+16% sur un an) et 381,8 millions de dollars au cours des quatre premiers mois de 2019 (+10,95%). -VNA