Hanoi (VNA) – La foire commerciale Laos-Vietnam tenue du 29 juin au 3 juillet dans la province lao de Xekong, a contribué à promouvoir la coopération bilatérale dans le commerce et l'investissement entre quatre provinces du centre du Vietnam et quatre provinces méridionales du Laos, a écrit le 6 juillet le journal Vientiane Times.

L'événement a attiré une centaine d’unités qui ont présenté leurs produits sur plus de 90 stands.

Selon Vientiane Times, la cérémonie d'ouverture de la foire a eu lieu le 1er juillet avec la participation du ministre lao de l'Industrie et du Commerce, Malaythong Kommasith, et des responsables de quatre provinces vietnamiennes de Thua Thien-Hue, Da Nang, Quang Nam et Kon Tum, et de quatre provinces lao de Xekong, Champassak, Salavan et Attapeu.

Khanty Silavongsa, vice-gouverneur de Xekong, a affirmé que l'événement faisait partie des activités pour célébrer le 45e anniversaire de la signature du Traité d'amitié et de coopération Laos-Vietnam et le 60e de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.

En outre, la foire a contribué également au développement socio-économique de Xekong, tout en stimulant le commerce, l'investissement, le tourisme et le développement industriel et le développement du Couloir économique Est-Ouest, a-t-il ajouté.

Toujours selon lui, la foire a offert l’opportunité aux entreprises vietnamiennes d'étudier le marché lao, de présenter des produits aux consommateurs lao, de rechercher des opportunités d'investissement et de coopération commerciale avec des entreprises du sud du Laos et de promouvoir l'exportation de produits vietnamiens vers ce pays voisin.

L'occasion en or également pour les producteurs et entrepreneurs de se rencontrer afin de tisser des réseaux d'affaires dans divers domaines et de dynamiser le commerce, l'investissement et le tourisme entre les provinces du sud du Laos et du centre du Vietnam.

La foire a aidé également le Laos et le Vietnam à mettre en œuvre la feuille de route de coopération déjà convenue pour parvenir à de bons résultats dans les années à venir, a-t-il espéré. -VNA