Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Les flux de capitaux d’investissement des entreprises singapouriennes affluent fortement vers les régions du Sud, pour profiter des opportunités offertes par la participation du Vietnam à différents accords de libre-échange (ALE).

Le parc industriel Vietnam - Singapour à Binh Duong. Photo : VSIP



Selon un rapport du Bureau des statistiques de Hô Chi Minh-Ville, au cours des neuf premiers mois de l’année, les entreprises singapouriennes ont investi 813,5 millions de dollars dans la mégapole du Sud, représentant 25 % du total des investissements directs étrangers (IDE) de la ville.

Aujourd’hui, de nombreux investisseurs et grandes entreprises de Singapour tels que Keppel Land, Capital Land, entre autres, possèdent des projets à grande échelle à Hô Chi Minh-Ville.

Selon Kho Ngee Seng Roy, consul général de Singapour à Hô Chi Minh-Ville, Singapour compte actuellement plus de 70 projets évalués à 3,6 milliards de dollars dans la province méridionale de Dông Nai, se classant ainsi au quatrième rang dans la liste des pays et territoires qui y injectent des capitaux. Singapour est également le troisième plus grand investisseur dans la province Binh Duong, avec un investissement de 198 millions de dollars, soit 16 % du capital d’investissement total dans la localité.

En plus du secteur immobilier, le Vietnam a récemment été considéré comme un marché clé pour de nombreuses sociétés financières et technologiques singapouriennes. «Le Vietnam se distingue comme une destination de premier plan pour les investisseurs étrangers, non seulement dans le secteur financier, mais également dans plusieurs autres secteurs», a confié Alexander Gold, président de Bankograph Pte Limited, une société de technologie financière de Singapour, à propos de sa décision de choisir le Vietnam comme premier marché pour étendre ses activités.

La vague d’entreprises technologiques singapouriennes investissant et établissant des coopérations au Vietnam s’est intensifiée au cours des deux dernières années. On peut noter notamment la coopération entre la société fintech singapourienne Finaxar et Indovina Bank Vietnam dans la fourniture de solutions de soutien financier aux petites et moyennes entreprises.

La coopération entre les entreprises des deux pays a pour but de créer un écosystème dans les domaines de la finance et de la technologie. – NDEL/VNA