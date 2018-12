Hanoi (VNA) – La filière de la production des matières premières et des accessoires vestimentaires file un bon coton, attirant nombre d’investisseurs étrangers séduits par la croissance vietnamienne et les avantages offerts par les accords de libre-échange auxquels le Vietnam est partie.

Le développement de la filière des matières premières et accessoires vestimentaires contribue à améliorer la compétitivité des produits textiles vietnamiens sur le marché mondial. Photo : VNA

Amann, Riether, Texhong, Formosa, Polytex Far Eastern, Kraig Biocraft Laboratories, Inc., de grands noms ont déjà répondu présent, portant la taille de la filière filature à environ 4,5 milliards de dollars. Chaque année, le secteur du textile et du vêtement utilise environ 820.000 tonnes de matériaux.Le groupe allemand Amann, spécialisé dans la fabrication de fils à coudre et à broder pour la confection, l’industrie, la maroquinerie, la chaussure, l’ameublement et la literie, devrait mettre en service la première phase d’un projet dans la province de Quang Nam (Centre) dans la première moitié de 2019.Construite dans le parc indutriel de Tam Thang, son usine de fabrication de fils à coudre et à broder pour la confection, la maroquinerie, la chaussure, une fois la deuxième phase de construction achevée, aura une capacité totale de 2.300 tonnes.Avant Amann, la Sarl Rio Quang Nam, relevant du sud-coréen Rio Industries Co., Ltd, a investi dans une usine de production de fils en polyester, en nylon et d’autres sortes de fils à coudre industriels dotée d’une capacité annuelle de 4.440 tonnes, dans la province de Quang Nam (Centre).Début 2018, YKK Vietnam, société à capital japonais spécialisée dans la fabrication de fermetures à glissière et autres accessoires vestimentaires, a obtenu une license pour investir dans un projet dans le parc industriel de Dông Van III, dans la province de Hà Nam (Nord).Le secteur du textile et de l’habillement du Vietnam a attiré jusqu’à la fin de l’an dernier 2.091 projets d’investissement direct étranger (IDE) cumulant 15,89 milliards de dollars de capitaux enregistrés et majorés. Rien qu’au premier semestre de 2018, il a drainé 2,8 milliards de dollars d’IDE, portant le volume d’IDE dans ce secteur à 18,69 milliards de dollars.