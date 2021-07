Hanoi (VNA) - Les exportations vietnamiennes de crevettes au premier semestre ont atteint plus de 1,7 milliard d'USD et ciblent 4 milliards d'USD cette année.

Les exportations vietnamiennes de crevettes vers les principaux marchés ont connu une bonne croissance. Photo: Vinanet

Avec une croissance à deux chiffres sur de nombreux marchés principaux, les exportations de crevettes au cours des 6 premiers mois de l'année ont atteint plus de 1,7 milliard d'USD. Les entreprises de transformation de crevettes accélèrent l'exécution des commandes à l'exportation. La filière crevette cible 4 milliards d'USD de chiffre d'affaires à l'exportation.Les exportations de crevettes en juin ont atteint environ 402 millions de dollars d'USD ( 15%.) Ce résultat porte le total au premier semestre à 1,7 milliard d'USD ( 13%).Selon Mme Le Hang, directrice adjointe du centre VASEP.PRO, les exportations vietnamiennes de crevettes vers les principaux marchés que sont États-Unis, Japon, Corée du Sud et Allemagne ont connu une bonne croissance. Vers les États-Unis, elles ont affiché un bond mensuel de 45 à 46%, vers le Japon, de 17%, la Corée du Sud, de 10% et vers l'Allemagne, de 60%.À l'exception des États-Unis et de la Chine, la crevette vietnamienne arrive en tête dans la plupart des marchés avec un chiffre d'affaires supérieur à celui de ses concurrentes venues d'autres pays.Aux États-Unis - le plus grand marché d'importation de crevettes (représentant 30% des importations mondiales de crevettes et 22% des exportations vietnamiennes de crevettes), les crevettes vietnamiennes sont derrière l'Inde, l'Indonésie et l'Équateur, représentant environ 8,5% des parts du marché.En tant qu'article d'exportation avec un taux de croissance élevé, la crevette vietnamienne domine le marché de nombreux pays. Actuellement, le CPTPP est toujours le premier bloc de marché d'exportation pour les entreprises vietnamiennes de crevettes. Les exportations de crevettes vers les États-Unis et l'UE se portent bien et stable. Ces deux marchés ont augmenté les importations de crevettes à pattes blanches surgelées en provenance du Vietnam.De janvier à juin, dans la structure des exportations de crevettes, la crevette à pattes blanches cuite à la vapeur et transformée représentait près de 47% de la valeur des crevettes exportées vers les États-Unis avec un prix moyen de 10,15 à 11,5 USD/kg. Actuellement, le Vietnam est l'un des quatre plus grands fournisseurs de crevettes sur le marché américain. Les produits vietnamiens à base de crevettes sont assez compétitifs aux États-Unis.En 2020, le tableau des importations européennes de crevettes n'est pas très positif. Cependant, depuis le début de cette année, la demande de crevettes, en particulier de crevettes à pattes blanches, de nombreux pays européens a de nouveau augmenté. La valeur des exportations de crevettes vers l'UE a bondi de 24% en un an.En général, au cours des 6 premiers mois de l'année, la filière a retrouvé des couleurs grâce à une bonne prévention des épidémies et un taux de croissance élevé.Sur cette base, les aquaculteurs se sentent en sécurité pour poursuivre la crevetticulture. Ainsi, les entreprises de transformation auront plus de matériaux pour répondre aux commandes et cette année, la filière devrait atteindre le cap des 4 milliards d'USD de chiffre d'affaires à l'exportation.- CPV/VNA