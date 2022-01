Hanoi (VNA) - L’industrie nationale du bois a enregistré ces deux dernières décennies un rythme de croissance spectaculaire, particulièrement dans le contexte de la pandémie de Covid-19 qui a affecté la plupart des branches économiques.

Les artisans des villages de métiers traditionnels sont capables de réaliser des gravures sur bois très sophistiquées. Photo :VNP

La signature par le Vietnam de plusieurs accords économiques de nouvelle génération a ouvert une nouvelle période favorable à cette industrie qui réalise chaque année un chiffre d’affaires de plusieurs milliards de dollars.



Une industrie qui prend sa source d’un métier traditionnel



L’industrie nationale du bois et des objets d’intérieur est née dans des villages de métiers de menuiserie. Le hameau de La Xuyên, commune de Yên Ninh, district de Y Yên, province de Nam Dinh (Nord) serait le village de menuiserie le plus ancien du Vietnam. Le patriarche du métier de menuiserie, Ninh Huu Hung, en accompagnant le roi Lê Dai Hanh (941-1005), roi fondateur du Dai Co Viêt, dans la province de Nam Dinh, choisit cette région pour s'y installer. Avec ses mains habiles, il inventa des métiers tels que gravure sur bois, incrustation de nacre sur bois…



Au début du 19e siècle, lorsque les avancées technologiques et scientifiques furent appliquées dans la vie quotidienne, le métier de menuiserie connut un grand changement, et fut transformé en métier de production et de traitement du bois.



Chaque village de menuiserie a ses produits typiques. Si le village du père du métier de menuisier, La Xuyên, district de Y Yên, province de Nam Dinh, est réputé pour la gravure sur bois considérée comme la plus sophistiquée du pays, d’autres villages en banlieue de Hanoi se spécialisent dans les meubles, par exemple Van Diem, district urbain de Thanh Oai, est connu pour ses tables et chaises, Liên Ha, district de Dan Phuong, pour ses objets d’intérieur (lits, penderies, chaises et tables, meubles TV).



Le village de Huu Bang, district de Quoc Oai, est célèbre quant à lui pour ses articles en bois au service du quotidien.



Le village de menuiserie de Chang Son, district de Thach Thât, réputé dans toute la région Nord, se distingue pour ses maisons en bois dont plusieurs sont devenues des chefs-d’œuvre de l’art de l’architecture en bois du Vietnam.



Alors que les villages de menuiserie de Hanoi fabriquent et vendent des meubles modernes, le village de My Xuyên (Hue) s'est spécialisé dans la gravure sur bois inspirée de l’architecture typique de l’ancienne capitale impériale de Huê. Le village de Kim Bong, province de Quang Nam (Centre), est quant à lui réputé pour ses statues en bois.



Un essor fulgurant

Les meubles en bois du village de Hai Minh sont diversifiés en termes de design. Photo :VNP



A partir de petits ateliers de villages de métiers traditionnels, le Vietnam a vu apparaître de grands groupes de production et de transformation du bois réalisant chaque année des centaines de millions de dollars de chiffre d’affaires à l’export, expliquant la croissance spectaculaire du secteur ces deux dernières décennies.



Selon l’Association du bois et des produits sylvicoles du Vietnam, ces deux dernières décennies, la filière bois a connu un développement spectaculaire. Si en 2000, la valeur d’exportation n’était que de 219 millions de dollars, en 2019, elle atteignait les 11,3 milliards de dollars, dont plus de 10,5 milliards de meubles de bois.



Selon les données du Département général des douanes, de janvier à juillet, les exportations nationales de meubles en bois se sont chiffrées à 9,58 milliards de dollars, en hausse de 55% par rapport à la même période de 2020.



Grâce à l’Accord de libre-échange Union européenne-Vietnam (EVFTA), entré en vigueur en août 2020, la filière bois, celle de Binh Duong entre autres, ambitionne de renforcer ses envois de produits en Europe.



Selon Dien Quang Hiêp, président de l’Association du bois de la province de Binh Duong (Sud), les exportations de bois et meubles en bois de la province ont considérablement augmenté. Les Etats-Unis représentent plus de 65% du total, soit un bond de 81% en seulement un an. Le marché de Hong Kong affiche une hausse de 47%, celui de Taïwan de 43%.



Les produits en bois vietnamiens sont exportés vers plus de 120 pays et territoires, le potentiel de ces marchés est énorme.



La société Duc Thanh, basée à Hô Chi Minh-Ville, exporte des meubles de cuisine et des jouets. En 2020, en dépit de la pandémie de Covid – 19, elle a réalisé un chiffre d’affaires de 400 milliards de dongs, en hausse de 19% par rapport à 2019. En janvier et août 2021, la société a reçu des commandes d’exportation totalisant 16 millions de dollars, accomplissant 95% de son plan d’exportation pour 2021.

Selon le ministère de l’Industrie et du Commerce, le Vietnam est l’un des quatre fournisseurs de meubles de salon et salle à manger dans l’Union européenne (UE) et le 8e fournisseur de meubles de cuisine sur ce même marché. Les exportateurs vietnamiens attendent encore la mise en œuvre intégrale de l’EVFTA qui devrait booster leurs exportations vers l'UE.



Le Vietnam compte près de 5.000 sociétés et foyers engagés dans la production et la transformation du bois pour l'exportation. En dépit de la crise sanitaire persistante, le secteur a enregistré des résultats largement supérieurs au plan prévu. Le secteur s’est fixé pour objectif d'exporter en 2025 pour 20 milliards de dollars et de faire du Vietnam l’un des centres mondiaux de transformation du bois. – VNA