Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Augmenter les matières premières produites à l’intérieur du pays, négocier avec les clients sur la possibilité d'utiliser d'autres produits de bois pour remplacer le bois importé sont des solutions pour minimiser l'instabilité éventuelle dans les importations de bois dans les temps à venir.

C’est ce qu’ont proposé plusieurs économistes et producteurs vietnamiens lors du webinaire « Conflit russo-ukrainien et impacts potentiels sur la filière bois au Vietnam », le 9 mars. Cet événement a été organisé par l'Association vietnamienne du bois et des produits forestiers (VIFORES), Forest Trends et des partenaires.

Les tensions entre la Russie et l’Ukraine pourraient entraîner une diminution de l'approvisionnement en bois brut en provenance de Russie, ce qui créerait une pénurie à l'échelle mondiale, alors que le Vietnam est un pays qui dépend des matières premières importées pour sa filière bois, selon To Xuan Phuc de Forest Trends.

Selon les experts, le Vietnam doit ainsi élaborer une stratégie pour développer les matières premières, laquelle devra permettre la diversification pour répondre aux divers besoins. -VNA