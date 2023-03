Phnom Penh (VNA) – Viettel (Cambodge) Pte. Ltd (Metfone), filiale du groupe vietnamien Viettel au Cambodge, et le groupe cambodgien ISI ont signé un protocole d’accord de coopération stratégique mercredi 29 mars à Phnom Penh.

Vue de la cérémonie de signature du protocole d’accord de coopération stratégique entre Metfone et ISI. Photo : VNA

Dans le cadre du protocole d’accord, les parties tireront pleinement parti de leurs avantages et de leurs forces pour se soutenir mutuellement. Ainsi, Metfone assurera le réseau dans les zones où le groupe multisectoriel cambodgien investit, et coopérera avec K-mall, la chaîne de centres commerciaux qui voit les investissements d’ISI, dans le domaine du marketing.Metfone s’est engagé à verser 45.000 dollars/an à ISI pendant cinq ans, y compris le financement de lampes de poche à son stade Dangkor Senchey, et a accepté d’envisager de parrainer son club de football. Elle a également permis aux filiales d’ISI d’optimiser sa plateforme technique à des fins de marketing.Le directeur général de Metfone, Cao Manh Duc, a déclaré que la coopération devrait stimuler le développement socio-économique au Cambodge et élever le niveau de vie de la population locale.Il a exprimé son espoir qu’ISI aidera Metfone dans ses activités commerciales à venir et maintiendra sa position de leader dans les services de télécommunications au Cambodge, répondant ainsi mieux à la demande croissante des Cambodgiens.Metfone fera des efforts pour soutenir ISI dans la mesure du possible, a-t-il promis, suggérant que les deux parties lancent un plan de mise en œuvre spécifique pour le protocole d’accord après la cérémonie de signature.L’entreprise, qui opère au Cambodge depuis plus de 14 ans, a créé des plus de 3.000 emplois directs et a contribué à ce jour à hauteur de près d’un milliard de dollars au budget local. – VNA