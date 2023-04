Hanoi (VNA) - La FIFA, l’instance dirigeante mondiale du football, a investi 2,7 millions de dollars pour développer le football vietnamien.

Vue du Centre d’entraînement de football pour les jeunes du Vietnam. Photo : pvf.com.vn

Cette enveloppe sera utilisée dans une série de projets, notamment la rénovation des projecteurs, des stades, du matériel d’entraînement, du matériel médical et la rénovation des dortoirs utilisés par les joueurs de l’équipe nationale vietnamienne.

Récemment, le Centre d’entraînement de football pour les jeunes du Vietnam a été modernisé après avoir reçu le soutien financier de la FIFA.

Selon le site officiel de la FIFA, le centre vietnamien est le dernier d’une série de projets FIFA Forward visant à améliorer l’infrastructure et les installations de football du pays d’Asie du Sud-Est.

"Construites en 2008, les installations du Centre d’entraînement de football pour les jeunes du Vietnam avaient sérieusement besoin d’être modernisées. Avec le soutien solide de FIFA Forward, la Fédération vietnamienne de football (VFF) n’a pas perdu de temps pour se lancer dans une rénovation à long terme", a déclaré la FIFA.

Le Centre d’entraînement de football pour les jeunes du Vietnam a dépensé 547.509 dollars pour construire 19 chambres supplémentaires pour porter leur nombre total à 38. Doté d’équipements modernes, il peut désormais servir l’équipe nationale, l’équipe U23 ainsi que l’équipe féminine.

En outre, il offre également de bonnes installations pour les cours de formation des arbitres, desservant de nombreuses équipes étrangères venant au Vietnam pour participer à des tournois continentaux et régionaux.

"Actuellement, le Centre d’entraînement de football pour les jeunes du Vietnam joue un rôle clé dans le soutien global des équipes nationales vietnamiennes", a déclaré le président de la VFF, Trân Quôc Tuân.

"Les logements rénovés offriront aux équipes nationales de meilleures conditions de vie et amélioreront l’entraînement et la préparation avant la compétition. C’est un soutien efficace et pratique de la FIFA pour nous permettre de continuer à développer le football vietnamien", a-t-il indiqué. – VNA