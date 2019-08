Cérémonie à Toronto, au Canada, le 22 août, pour célébrer le 74e anniversaire de la révolution d'août et de la fête nationale du Vietnam.

Hanoi (VNA) - La Société Canada-Vietnam (CVS) a tenu une cérémonie à Toronto, au Canada, le 22 août, pour célébrer le 74e anniversaire de la révolution d'août et de la fête nationale du Vietnam (2 septembre).

S'exprimant lors de l'événement, le directeur de la CVS à Toronto, Nguyen Dai Trang, a rappelé les événements marquants de l'automne 1945, avec la naissance de la République démocratique du Vietnam comme point d'orgue.

Daphne Taras, de l’Université Ryerson, a déclaré qu’il y avait beaucoup d’opportunités de coopération dans le commerce, notamment l’échange des produits agricoles, des machines et des vêtements. En particulier, de plus en plus d'étudiants vietnamiens ont choisi le Canada comme destination d'études.

Le Canada est maintenant le troisième partenaire commercial du Vietnam en Amérique, tandis que le Vietnam est le plus important partenaire commercial du Canada pour l'ASEAN. Une communauté d'environ 250 000 Vietnamiens contribue au partenariat intégral bilatéral.

Le même jour, dans la région administrative spéciale de Hong Kong (Chine), le consul général du Vietnam, Tran Thanh Huan, a organisé un banquet marquant le 74e anniversaire de la fête nationale et le 25e anniversaire de l’établissement du consulat général du Vietnam sur le territoire.

Passant en revue les réalisations du Vietnam au cours des 30 dernières années, M. Huan a déclaré que le Vietnam avait enregistré une croissance économique de 7,08% l’année dernière et qu’il espérait atteindre la croissance de 6,9% cette année.

L'année dernière, le Vietnam a été élu membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour le mandat de 2020 à 2021 avec 192 voix sur 193.

Le commerce bilatéral entre le Vietnam et Hong Kong a atteint 19,8 milliards d’USD en 2018, en hausse de 9,4% en un an. L'année 2019 marque un flux d'investissement record de Hong Kong avec 134 nouveaux projets d'une valeur de 5,3 milliards d’USD, ce qui en fait le cinquième investisseur au Vietnam, avec plus de 1 500 projets évalués à 21,3 milliards d’USD.

Le nombre de touristes voyageant entre les deux côtés a augmenté d’environ 2% au premier semestre de cette année. Le service de vol direct entre Hong Kong et Phu Quoc a été lancé en avril 2019.

Le secrétaire financier de Hong Kong, Paul Chan Mo-po, a déclaré que Hong Kong considérait toujours le Vietnam comme l'un de ses plus importants partenaires dans l'ASEAN.

Il a déclaré que l'accord de libre-échange entre Hong Kong et l'ASEAN et les accords d'investissement pertinents entrés en vigueur en juin 2019 créeraient un environnement commercial favorable et une base juridique solide pour encourager les entreprises vietnamiennes à faire des affaires à Hong Kong.

Il a également invité des entreprises et des chercheurs vietnamiens à Hong Kong pour étudier le potentiel de développement de la région de la grande baie Guangdong - Hong Kong - Macao. -VNA