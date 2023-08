Photo de famille des délégués lors de la cérémonie à Bangkok. Photo: VNA Photo de famille des délégués lors de la cérémonie à Bangkok. Photo: VNA



Lors de l'événement organisé à Bangkok, l'ambassadeur Phan Chi Thanh a déclaré qu'au cours des 78 dernières années, le Vietnam avait contribué à promouvoir la paix et la coopération en Asie et dans le monde, en tant qu’un partenaire fiable et un membre responsable de la communauté mondiale.



Le Vietnam est disposé à conjuguer ses efforts pour résoudre des problèmes mondiaux en faveur d’un développement durable.



Le Vietnam est désormais l'une des économies émergentes les plus dynamiques et ouvertes d'Asie de l'Est et un centre d'investissement dans la région. La Thaïlande est un ami et un partenaire particulièrement important du Vietnam.



Selon le diplomate, cette année marquait le 10e anniversaire de l'établissement du partenariat stratégique entre les deux pays et le 47e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques.



Leurs relations bilatérales et leur coopération multiforme sont devenues plus fortes que jamais, a déclaré l'ambassadeur, affirmant qu'il s'agit d'un atout précieux que les deux parties doivent chérir et entretenir ensemble.



Le secrétaire permanent du ministère thaïlandais des Affaires étrangères, Sarun Charoensuwan, a affirmé qu'au cours des quatre dernières décennies, les relations entre la Thaïlande et le Vietnam étaient de plus en plus fortes et apportaient des avantages mutuels aux deux pays.



Célébration de la Fête nationale à Phnom Penh. Photo: VNA Célébration de la Fête nationale à Phnom Penh. Photo: VNA

Lors d'une cérémonie tenue à Phnom Penh, l'ambassadeur Nguyen Huy Tang a passé en revue les étapes majeures de l'histoire du Vietnam et ses réalisations dans le domaine de la défense et du développement nationaux.



Le Vietnam a toujours adhéré fermement à l’indépendance, à l’autonomie, à la paix, à l’amitié, à la coopération, au développement, à la diversification, à la multilatéralisation et à une intégration profonde dans la région et dans le monde. Le Vietnam a travaillé activement avec d'autres pays membres de l'ASEAN pour construire une communauté de l'ASEAN harmonieuse et prospère.



Concernant les relations avec le Cambodge, l'ambassadeur a souligné que les deux pays avaient surmonté côte à côte les difficultés pour leur indépendance et leur développement.



Pour sa part, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale Sok Chenda Sophea a salué le sacrifice et la détermination du peuple vietnamien dans la lutte pour l'indépendance et la reconstruction du pays, sous la direction lucide et la vision stratégique du Parti communiste du Vietnam.



Il a affirmé que le Cambodge et le Vietnam continueraient à promouvoir leurs relations dans tous les domaines et à tous les niveaux, basées sur la solidarité, la confiance mutuelle et la compréhension. -VNA

